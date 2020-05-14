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HaberlerLezizz Yemek KültürüListe allak bullak oldu, tam puanla zirveye yerleşti! İşte en sevilen lezzetlerimiz
GeriYemek Kültürü Liste allak bullak oldu, tam puanla zirveye yerleşti! İşte en sevilen lezzetlerimiz
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Yemek Kültürü
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 10:34,

Liste allak bullak oldu, tam puanla zirveye yerleşti! İşte en sevilen lezzetlerimiz

TasteAtlas kullanıcılarının puanlamalarıyla ortaya çıkan Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti listesi güncellendi. Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde olan liste aynı zamanda bazı lezzetlerin en iyisinin nerede yenebileceğine dair mekan önerilerini de içeriyor.

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Dünyanın dört bir yanından yemek tutkunlarının otantik mekanları ve geleneksel tatları öne çıkarmak için bir araya geldikleri içerik sitesi TasteAtlas (lezzet atlası) üyelerinin puanlamalarıyla ortaya çıkan Türkiye’nin en popüler 50 lezzeti listesi güncellendi. Site kullanıcılarının verdiği puanlarla günbegün değişen liste, sokak lezzetlerinden geçmişi Osmanlı sarayına dayanan geleneksel tatlara birçok yiyecekten oluşuyor.

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Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde olan liste aynı zamanda bazı lezzetlerin en iyisinin nerede yenebileceğine dair mekan önerilerini de içeriyor. Listenin oylamaya halen açık olduğunu yani favorilerinizin sıralamasını yükseltebileceğinizi de yeniden hatırlatıp puanlamasıyla, mekan önerisiyle Türkiye’nin en popüler 50 lezzetine geçelim…

3Lokum - Türkiye geneli (3,8 puan)
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Lokum - Türkiye geneli (3,8 puan)

İstanbul - Ali Muhiddin Hacı Bekir
İstanbul - Altan Şekerleme
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Lokum İstanbul
İstanbul - Koska Helvacısı

4Açma - Türkiye geneli (3,9 puan)
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Açma - Türkiye geneli (3,9 puan)

5Tavuk şiş - Türkiye geneli (4 puan)
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Tavuk şiş - Türkiye geneli (4 puan)

Selçuk - Ejder Restaurant
İstanbul - Ali Haydar
İstanbul - Zübeyir Ocakbaşı
Fethiye - Mozaik Bahçe

6Muhallebi - Türkiye geneli (4,1 puan)
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Muhallebi - Türkiye geneli (4,1 puan)

İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi
İstanbul - Saray Muhallebicisi
İstanbul - Özkonak Lokantası
İstanbul - Göreme muhallebicisi
İstanbul - Karaköy Özsüt

7Sucuk - Türkiye geneli (4,1 puan)
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Sucuk - Türkiye geneli (4,1 puan)

İstanbul - Yeni Lokanta-Bar
Afyonkarahisar - İkbal Lokantası
İstanbul - Pattis
İstanbul - Namlı Gurme
İstanbul - Virginia Angus

8Aşure - Türkiye geneli (4,1 puan)
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Aşure - Türkiye geneli (4,1 puan)

İstanbul - Saray Muhallebicisi
İstanbul - Lale Restaurant
İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası

9Karnıyarık - Türkiye geneli (4,1 puan)
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Karnıyarık - Türkiye geneli (4,1 puan)

İstanbul - Karaköy Lokantası
İstanbul - Nişantaşı Hünkar
İstanbul - Şahin Lokantası
Mersin - Buğday Mersin

10Turşu - Türkiye geneli (4,2 puan)
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Turşu - Türkiye geneli (4,2 puan)

İstanbul - Asri Turşucu
İstanbul - Özcan Turşuları
İstanbul - Petek Turşuları
İstanbul - Vonalı Celal
İstanbul - Pelit Turşucusu

11Ekmek kadayıfı - Afyonkarahisar (4,2 puan)
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Ekmek kadayıfı - Afyonkarahisar (4,2 puan)

Afyonkarahisar - İkbal lokantası
İstanbul - Etiler Hünkar
İstanbul - Kanaat Lokantası
İstanbul - Saray Muhallebicisi
Balıkesir - Mega Yıldız Aile Lokantası

12Fırın sütlaç - Türkiye geneli (4,2 puan)
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Fırın sütlaç - Türkiye geneli (4,2 puan)

İstanbul - Özkonak Lokantası
İstanbul - Şahin Lokantası
İstanbul - Kasap Osman
İstanbul - Özsüt
İstanbul - Saray Muhallebicisi

13Kısır - Mersin (4,2 puan)
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Kısır - Mersin (4,2 puan)

14Su böreği - Türkiye geneli (4,2 puan)
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Su böreği - Türkiye geneli (4,2 puan)

İstanbul - Borsa
İstanbul - Beyti
İstanbul - Etiler Hünkar
İstanbul - Kafadaroğlu
İstanbul - Saray Muhallebicisi

15Börek - Türkiye geneli (4,3 puan)
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Börek - Türkiye geneli (4,3 puan)

İstanbul - Borsa
İstanbul - Ma'Na
İstanbul - Beyti
İstanbul - Etiler Hünkar
İstanbul - Kafadaroğlu

16Gözleme - Türkiye geneli (4,3 puan)
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Gözleme - Türkiye geneli (4,3 puan)

Göreme - Nazar Börek ve Gözleme
İstanbul - Hala Mantı Gözleme Izgara ve Ev Yemekleri Salonu
İstanbul - Mola Gözleme Evi
İstanbul - Bütme Evi
İstanbul - Gülhane Sur Cafe

17Katmer - Türkiye geneli (4,3 puan)
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Katmer - Türkiye geneli (4,3 puan)

Gaziantep - Katmerci Zekeriya Usta
Gaziantep - Ünal Et Lokantası
Gaziantep - Akşam Simit Fırını
Gaziantep - Orkide Gazi Muhtar Paşa Şubesi
İstanbul - Köşkeroğlu

18Simit - Türkiye geneli (4,3 puan)
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Simit - Türkiye geneli (4,3 puan)

İstanbul - Galata Simitçisi
İstanbul - Simit Sarayı İstanbul
İstanbul - Sade Kahve

19Tavuk göğsü - Türkiye geneli (4,3 puan)
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Tavuk göğsü - Türkiye geneli (4,3 puan)

İstanbul - Özkonak Lokantası
İstanbul - Saray Muhallebicisi
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Göreme Muhallebicisi
İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi

20Midye dolma - Türkiye geneli (4,3 puan)
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Midye dolma - Türkiye geneli (4,3 puan)

İstanbul - Şampiyon Kokoreç
İstanbul - Kral Kokoreç
İstanbul - Midyeci Ahmet
İstanbul - Mercan Kokoreç

21Bazlama - Türkiye geneli (4,3 puan)
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Bazlama - Türkiye geneli (4,3 puan)

Ankara - Zenger Paşa Konağı
Yalıkavak - Havva

22İnegöl köfte - İnegöl (4,3 puan)
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İnegöl köfte - İnegöl (4,3 puan)

İnegöl - Besler İnegöl Köftecisi
İnegöl - Zeynel İnegöl Köftecisi
İstanbul - Ekspres İnegöl Köftecisi
İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta

23Cağ kebabı (4,3 puan)
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Cağ kebabı (4,3 puan)

Erzurum - Gel Gör Cağ Kebap

24Künefe (4,3 puan)
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Künefe (4,3 puan)

25Tantuni - Mersin (4,3 puan)
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Tantuni - Mersin (4,3 puan)

İstanbul - Suat Usta 33 Mersin Tantuni
İstanbul - Beşaltı Kirvem Tantuni & Künefe
Mersin - Memoş Tantuni
İstanbul - Kadıköy Tantuni

26Tulumba - Türkiye geneli (4,3 puan)
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Tulumba - Türkiye geneli (4,3 puan)

İzmit - Osmanlı tulumbacısı

27Köfte - Türkiye geneli (4,4 puan)
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Köfte - Türkiye geneli (4,4 puan)

İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta
İstanbul - Meşhur Filibe Köftecisi
İstanbul - Köfteci Hüseyin
İstanbul - Köfteci Alibaba
İnegöl - Besler İnegöl Köftecisi

28Baklava - Türkiye geneli (4,4 puan)
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Baklava - Türkiye geneli (4,4 puan)

İstanbul - Karaköy Güllüoğlu
Gaziantep - Koçak Baklava
Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu
İstanbul - Hamdi Restaurant

29Sarma - Türkiye geneli (4,4 puan)
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Sarma - Türkiye geneli (4,4 puan)

İstanbul - Hayvore
İstanbul - Çiya Sofrası
İstanbul - Kanaat Lokantası Üsküdar
İstanbul - Hacı Abdullah Saray Mutfağı

30Dolma - Türkiye geneli (4,4 puan)
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Dolma - Türkiye geneli (4,4 puan)

İstanbul - Asitane Restaurant

31Lahmacun - Türkiye geneli (4,4 puan)
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Lahmacun - Türkiye geneli (4,4 puan)

İstanbul - Tatbak
İstanbul - Halil Lahmacun
İstanbul - Borsam Taşfırın
İstanbul - Fıstık Kebap Lahmacun
Ankara - Düveroğlu Kebap Salonu

32Ezogelin çorbası - Dokuzyol (4,4 puan)
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Ezogelin çorbası - Dokuzyol (4,4 puan)

İstanbul - Çiya Sofrası
İstanbul - Kapta Soupasta
İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası
Batman - Çömçe

33Kuru fasulye - Türkiye geneli (4,4 puan)
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Kuru fasulye - Türkiye geneli (4,4 puan)

İstanbul - Fasuli Tophane

34Yufka - Türkiye geneli (4,4 puan)
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Yufka - Türkiye geneli (4,4 puan)

İstanbul - Bebek Yufkacısı
İstanbul - Bizim Ev

35Cacık - Türkiye geneli (4,4 puan)
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Cacık - Türkiye geneli (4,4 puan)

İstanbul - Züberyir Ocakbaşı
İstanbul - Van Kahvaltı Evi
İstanbul - Kenan Usta Ocakbaşı

36Kazandibi - Türkiye geneli (4,4 puan)
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Kazandibi - Türkiye geneli (4,4 puan)

İstanbul - Özkonak Lokantası
İstanbul - Göreme Muhallebicisi
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Zeynel Muhallebicisi
İstanbul - Sütiş

37Kokoreç - Türkiye geneli (4,4 puan)
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Kokoreç - Türkiye geneli (4,4 puan)

İstanbul - Kral Kokoreç
İstanbul - Şampiyon Kokoreç
İstanbul - Güneş Kokoreç
Ankara - Pikolet Piknik
İstanbul - Gala Kokoreç

38Dondurma - Kahramanmaraş (4,5 puan)
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Dondurma - Kahramanmaraş (4,5 puan)

İstanbul - Mini Dondurma
Kahramanmaraş - Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri Mado Evi
İstanbul - Mado
İstanbul - Serez Dondurmacısı
İstanbul - Yaşar Usta Dondurmacı

39Mantı - Türkiye geneli (4,5 puan)
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Mantı - Türkiye geneli (4,5 puan)

İstanbul - Yeni Lokanta-Bar
İstanbul - Bodrum Mantı & Cafe
Sinop - Teyze'nin Yeri Mantı Salonu
İstanbul - Casita
İstanbul - Kardeşim Mantı

40Döner kebap - Bursa (4,5 puan)
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Döner kebap - Bursa (4,5 puan)

İstanbul - Bayramoğlu Döner
İstanbul - Dönerci Şahin Usta
İstanbul - Kasap Osman
İstanbul - Zümrüt Büfe
İstanbul - Kasap Osman
Bursa - Patila's

41Hünkar beğendi - İstanbul (4,5 puan)
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Hünkar beğendi - İstanbul (4,5 puan)

İstanbul - Karaköy Lokantası
İstanbul - Etiler Hünkar
İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası
İstanbul - Rami Restaurant

42Yuvarlama çorbası - Gaziantep (4,5 puan)
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Yuvarlama çorbası - Gaziantep (4,5 puan)

Gaziantep - Aşina
İstanbul - Develi Kebap
Gaziantep - Yörem
İstanbul - Hamdi Restaurant

43Çiğ köfte - Şanlıurfa (4,5 puan)
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Çiğ köfte - Şanlıurfa (4,5 puan)

İstanbul - Develi Kebapİstanbul - Çiğ köfteci Ali Ustaİstanbul - Sur Ocakbaşıİstanbul - Öz Kilis Kebap ve Lahmacun Salonuİstanbul - Çanak Kebap & Katmer

44Humus (4,5 puan)
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Humus (4,5 puan)

45Mercimek çorbası - Türkiye geneli (4,6 puan)
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Mercimek çorbası - Türkiye geneli (4,6 puan)

İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta
İstanbul - Ziya Baba Türk Mutfağı
İstanbul - Kapta Soupasta
İstanbul - Şahzade Cağ Kebap

46İskender kebap - Bursa (4,6 puan)
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İskender kebap - Bursa (4,6 puan)

Bursa - Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta
İstanbul - Kasap Osman
Bursa - Kebapçı İskender Ünlü Cadde
Bursa - Kebapçı İskender Teyyare
İstanbul - Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu Beşiktaş

47Şiş kebap - Türkiye geneli (4,6 puan)
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Şiş kebap - Türkiye geneli (4,6 puan)

Fethiye - Paşa Kebap

48Gaziantep baklavası - Gaziantep (4,6 puan)
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Gaziantep baklavası - Gaziantep (4,6 puan)

Gaziantep - Koçak Baklava
Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu
Gaziantep - Elmacı Pazarı Güllüoğlu Baklava
Gaziantep - Şirvan Baklava
Gaziantep - Baklavacı Çelebioğulları

49Adana kebap - Adana (4,7 puan)
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Adana kebap - Adana (4,7 puan)

İstanbul - Zübeyir Ocakbaşı
Adana - Birbiçer Kebap Salonu
İstanbul - Adana Ocakbaşı
İstanbul - Kebapçı Enver Usta
Adana - Kebapçı Cik Cik Ali

50Salep - Türkiye geneli (4,7 puan)
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Salep - Türkiye geneli (4,7 puan)

51Türk kahvesi - Türkiye geneli (4,8 puan)
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Türk kahvesi - Türkiye geneli (4,8 puan)

52Kaymak - Türkiye geneli (5 puan)
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Kaymak - Türkiye geneli (5 puan)

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