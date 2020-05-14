Liste allak bullak oldu, tam puanla zirveye yerleşti! İşte en sevilen lezzetlerimiz
TasteAtlas kullanıcılarının puanlamalarıyla ortaya çıkan Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti listesi güncellendi. Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde olan liste aynı zamanda bazı lezzetlerin en iyisinin nerede yenebileceğine dair mekan önerilerini de içeriyor.
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Dünyanın dört bir yanından yemek tutkunlarının otantik mekanları ve geleneksel tatları öne çıkarmak için bir araya geldikleri içerik sitesi TasteAtlas (lezzet atlası) üyelerinin puanlamalarıyla ortaya çıkan Türkiye’nin en popüler 50 lezzeti listesi güncellendi. Site kullanıcılarının verdiği puanlarla günbegün değişen liste, sokak lezzetlerinden geçmişi Osmanlı sarayına dayanan geleneksel tatlara birçok yiyecekten oluşuyor.
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Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde olan liste aynı zamanda bazı lezzetlerin en iyisinin nerede yenebileceğine dair mekan önerilerini de içeriyor. Listenin oylamaya halen açık olduğunu yani favorilerinizin sıralamasını yükseltebileceğinizi de yeniden hatırlatıp puanlamasıyla, mekan önerisiyle Türkiye’nin en popüler 50 lezzetine geçelim…
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Lokum - Türkiye geneli (3,8 puan)
İstanbul - Ali Muhiddin Hacı Bekir İstanbul - Altan Şekerleme İstanbul - Hafız Mustafa İstanbul - Lokum İstanbul İstanbul - Koska Helvacısı
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Açma - Türkiye geneli (3,9 puan)
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Tavuk şiş - Türkiye geneli (4 puan)
Selçuk - Ejder Restaurant İstanbul - Ali Haydar İstanbul - Zübeyir Ocakbaşı Fethiye - Mozaik Bahçe
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Muhallebi - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi İstanbul - Saray Muhallebicisi İstanbul - Özkonak Lokantası İstanbul - Göreme muhallebicisi İstanbul - Karaköy Özsüt
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Sucuk - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Yeni Lokanta-Bar Afyonkarahisar - İkbal Lokantası İstanbul - Pattis İstanbul - Namlı Gurme İstanbul - Virginia Angus
8
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Aşure - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Saray Muhallebicisi İstanbul - Lale Restaurant İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi İstanbul - Hafız Mustafa İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası
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Karnıyarık - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Karaköy Lokantası İstanbul - Nişantaşı Hünkar İstanbul - Şahin Lokantası Mersin - Buğday Mersin
10
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Turşu - Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul - Asri Turşucu İstanbul - Özcan Turşuları İstanbul - Petek Turşuları İstanbul - Vonalı Celal İstanbul - Pelit Turşucusu
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Ekmek kadayıfı - Afyonkarahisar (4,2 puan)
Afyonkarahisar - İkbal lokantası İstanbul - Etiler Hünkar İstanbul - Kanaat Lokantası İstanbul - Saray Muhallebicisi Balıkesir - Mega Yıldız Aile Lokantası
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Fırın sütlaç - Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul - Özkonak Lokantası İstanbul - Şahin Lokantası İstanbul - Kasap Osman İstanbul - Özsüt İstanbul - Saray Muhallebicisi
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Kısır - Mersin (4,2 puan)
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Su böreği - Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul - Borsa İstanbul - Beyti İstanbul - Etiler Hünkar İstanbul - Kafadaroğlu İstanbul - Saray Muhallebicisi
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Börek - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Borsa İstanbul - Ma'Na İstanbul - Beyti İstanbul - Etiler Hünkar İstanbul - Kafadaroğlu
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Gözleme - Türkiye geneli (4,3 puan)
Göreme - Nazar Börek ve Gözleme İstanbul - Hala Mantı Gözleme Izgara ve Ev Yemekleri Salonu İstanbul - Mola Gözleme Evi İstanbul - Bütme Evi İstanbul - Gülhane Sur Cafe
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Katmer - Türkiye geneli (4,3 puan)
Gaziantep - Katmerci Zekeriya Usta Gaziantep - Ünal Et Lokantası Gaziantep - Akşam Simit Fırını Gaziantep - Orkide Gazi Muhtar Paşa Şubesi İstanbul - Köşkeroğlu
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Simit - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Galata Simitçisi İstanbul - Simit Sarayı İstanbul İstanbul - Sade Kahve
19
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Tavuk göğsü - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Özkonak Lokantası İstanbul - Saray Muhallebicisi İstanbul - Hafız Mustafa İstanbul - Göreme Muhallebicisi İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi
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Midye dolma - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Şampiyon Kokoreç İstanbul - Kral Kokoreç İstanbul - Midyeci Ahmet İstanbul - Mercan Kokoreç
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Bazlama - Türkiye geneli (4,3 puan)
Ankara - Zenger Paşa Konağı Yalıkavak - Havva
22
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İnegöl köfte - İnegöl (4,3 puan)
İnegöl - Besler İnegöl Köftecisi İnegöl - Zeynel İnegöl Köftecisi İstanbul - Ekspres İnegöl Köftecisi İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta
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Cağ kebabı (4,3 puan)
Erzurum - Gel Gör Cağ Kebap
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Künefe (4,3 puan)
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Tantuni - Mersin (4,3 puan)
İstanbul - Suat Usta 33 Mersin Tantuni İstanbul - Beşaltı Kirvem Tantuni & Künefe Mersin - Memoş Tantuni İstanbul - Kadıköy Tantuni
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Tulumba - Türkiye geneli (4,3 puan)
İzmit - Osmanlı tulumbacısı
27
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Köfte - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta İstanbul - Meşhur Filibe Köftecisi İstanbul - Köfteci Hüseyin İstanbul - Köfteci Alibaba İnegöl - Besler İnegöl Köftecisi
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Baklava - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Karaköy Güllüoğlu Gaziantep - Koçak Baklava Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu İstanbul - Hamdi Restaurant
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Sarma - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Hayvore İstanbul - Çiya Sofrası İstanbul - Kanaat Lokantası Üsküdar İstanbul - Hacı Abdullah Saray Mutfağı
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Dolma - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Asitane Restaurant
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Lahmacun - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Tatbak İstanbul - Halil Lahmacun İstanbul - Borsam Taşfırın İstanbul - Fıstık Kebap Lahmacun Ankara - Düveroğlu Kebap Salonu
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Ezogelin çorbası - Dokuzyol (4,4 puan)
İstanbul - Çiya Sofrası İstanbul - Kapta Soupasta İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası Batman - Çömçe
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Kuru fasulye - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Fasuli Tophane
34
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Yufka - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Bebek Yufkacısı İstanbul - Bizim Ev
35
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Cacık - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Züberyir Ocakbaşı İstanbul - Van Kahvaltı Evi İstanbul - Kenan Usta Ocakbaşı
36
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Kazandibi - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Özkonak Lokantası İstanbul - Göreme Muhallebicisi İstanbul - Hafız Mustafa İstanbul - Zeynel Muhallebicisi İstanbul - Sütiş
37
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Kokoreç - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Kral Kokoreç İstanbul - Şampiyon Kokoreç İstanbul - Güneş Kokoreç Ankara - Pikolet Piknik İstanbul - Gala Kokoreç
38
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Dondurma - Kahramanmaraş (4,5 puan)
İstanbul - Mini Dondurma Kahramanmaraş - Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri Mado Evi İstanbul - Mado İstanbul - Serez Dondurmacısı İstanbul - Yaşar Usta Dondurmacı
39
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Mantı - Türkiye geneli (4,5 puan)
İstanbul - Yeni Lokanta-Bar İstanbul - Bodrum Mantı & Cafe Sinop - Teyze'nin Yeri Mantı Salonu İstanbul - Casita İstanbul - Kardeşim Mantı
40
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Döner kebap - Bursa (4,5 puan)
İstanbul - Bayramoğlu Döner İstanbul - Dönerci Şahin Usta İstanbul - Kasap Osman İstanbul - Zümrüt Büfe İstanbul - Kasap Osman Bursa - Patila's
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Hünkar beğendi - İstanbul (4,5 puan)
İstanbul - Karaköy Lokantası İstanbul - Etiler Hünkar İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası İstanbul - Rami Restaurant
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Yuvarlama çorbası - Gaziantep (4,5 puan)
Gaziantep - Aşina İstanbul - Develi Kebap Gaziantep - Yörem İstanbul - Hamdi Restaurant
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Çiğ köfte - Şanlıurfa (4,5 puan)
İstanbul - Develi Kebapİstanbul - Çiğ köfteci Ali Ustaİstanbul - Sur Ocakbaşıİstanbul - Öz Kilis Kebap ve Lahmacun Salonuİstanbul - Çanak Kebap & Katmer
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Humus (4,5 puan)
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Mercimek çorbası - Türkiye geneli (4,6 puan)
İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta İstanbul - Ziya Baba Türk Mutfağı İstanbul - Kapta Soupasta İstanbul - Şahzade Cağ Kebap
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İskender kebap - Bursa (4,6 puan)
Bursa - Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta İstanbul - Kasap Osman Bursa - Kebapçı İskender Ünlü Cadde Bursa - Kebapçı İskender Teyyare İstanbul - Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu Beşiktaş
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Şiş kebap - Türkiye geneli (4,6 puan)
Fethiye - Paşa Kebap
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Gaziantep baklavası - Gaziantep (4,6 puan)
Gaziantep - Koçak Baklava Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu Gaziantep - Elmacı Pazarı Güllüoğlu Baklava Gaziantep - Şirvan Baklava Gaziantep - Baklavacı Çelebioğulları
49
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Adana kebap - Adana (4,7 puan)
İstanbul - Zübeyir Ocakbaşı Adana - Birbiçer Kebap Salonu İstanbul - Adana Ocakbaşı İstanbul - Kebapçı Enver Usta Adana - Kebapçı Cik Cik Ali