Kayseri mutfağının sembolü mantı, ramazan sofralarının da olmazsa olmazı

Her yıl ramazan öncesi mantı telaşı yaşadıklarını ifade eden Şahin, "Ramazan gelince komşularla toplanır mantımızı yapardık. Bu yıl herkes maalesef bu virüsten dolayı mantısını kendi yapıyor, kendi yiyor. Allah, inşallah ortaya dirlik ve düzen versin de gelecek yıl yine hep beraber yaparız ve yeriz" diye konuştu.