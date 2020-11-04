Kars'ta kışlık çerez olarak tüketilen cevizli sucuk ve köme mesaisi başladı

Bu lezzetlerin sert ve uzun kışların yaşandığı bölgede özellikle çayın yanında çerez olarak tüketildiğini dile getiren Atış, "Cevizli sucuk ve kömelerimiz için bal, pekmez ve un kullanarak krema yapıyoruz. Kömelerimiz böylece yumuşak kalıp kışın da tazeliğini koruyor" dedi.