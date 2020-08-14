Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli sumak ekşisinde hasat zamanı

Çamlıdağ, “Biz çiftçilerimizden ürünlerimizi topluyoruz buradaki işletmemizde çöplerini makinelerde ayırtma işlemini yapıyoruz. Hazırladığımız ürünleri ise tüketicilerimize sunuyoruz. Yüksek derecede antioksidan olduğunu biliyoruz. Gribe, iltihaplara ve bronşit hatalıklarına iyi geldiğini biliyoruz. Sosyal medyada çıkan haberlerde de korona virüse iyi geldiğini söylendi. Sumak ekşisinin akıtı ve tozunun sağlık açısından iyi geldiğini biliyoruz. Toz ve akıt şeklinde üretilen ekşilerin fiyatları ise 25 ile 100 lira arasında değişiyor. Genellikle Ortadoğu ve Arap ülkeleri çok fazla tüketiyor ve ülkemizde de sumak ekşisini bilmeyen kalmadı ve baharat sınıfına girmiş durumda” diye konuştu.