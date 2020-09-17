Kabuğunu çöpe atıyorsanız hemen durun! 10 dakika haşlayın ve...

MUZ KABUKLARI Muz mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin salgısını artıran bir madde olan triptofanla dolu bir meyve. Kabuğu da en az meyvesi kadar kıymetli. Özellikle olgun muzların kabukları daha yumuşak ve ince olduğundan daha çok işe yarıyor. Bu kabukları 10 dakika kadar suda haşlayıp smoothie'lere ya da çorbalara ekleyebilir, püre haline getirip kek hamurlarınıza katabilirsiniz. Muzun haşlama suyunu içmek de uykuya daha kolay dalmanızı sağlar. Muzu kabuklarıyla dilimleyip fırında pişirerek de yiyebilirsiniz.