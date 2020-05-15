İftar menüsü için hafif bir tatlı arayanlara nefis ev yapımı dondurma tarifleri

Maraş dondurması tarifi Maraş dondurması Türkiye’nin en tanınmış lezzetlerinden. Kıvamıyla tadıyla bir yiyenin bir daha vazgeçemediği Maraş dondurmasının uzmanı çok sayıda mekan var. Ancak siz isterseniz bu dondurmayı evde de yapabilirsiniz. Biraz zahmetli olsa da lezzetiyle her şeyi unutturan Maraş dondurmasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…