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Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 15:00,

İftar menüsü için hafif bir tatlı arayanlara nefis ev yapımı dondurma tarifleri

İftar sonrası tüketilebilecek en doğru tatlılardan biri dondurma; hele ki havaların ısınmaya başladığı şu günlerde... Ancak birçok kişi içindeki şeker ve koruyucu maddeler nedeniyle hazır dondurmalardan uzak durmaya çalışıyor. Siz de aynı durumdaysanız nefis ev yapımı dondurma tariflerimizi iftar menüsüne ekleyebilirsiniz...

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1Kavunlu dondurma tarifi
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Kavunlu dondurma tarifi

Kavun yaz aylarının olmazsa olmaz meyvesi. Mis gibi kokusu, bol sulu yapısıyla sıcak günlerde tadına doyamadığımız kavundan dondurma yapmaya ne dersiniz? Yapılışı da oldukça kolay ve pratik olan kavunlu dondurma tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Bu yaz vazgeçilmeziniz olacağını garanti edebiliriz.

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2Maraş dondurması tarifi
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Maraş dondurması tarifi

Maraş dondurması Türkiye’nin en tanınmış lezzetlerinden. Kıvamıyla tadıyla bir yiyenin bir daha vazgeçemediği Maraş dondurmasının uzmanı çok sayıda mekan var. Ancak siz isterseniz bu dondurmayı evde de yapabilirsiniz. Biraz zahmetli olsa da lezzetiyle her şeyi unutturan Maraş dondurmasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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3Çilekli dondurma tarifi
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Çilekli dondurma tarifi

Çilek yaz aylarında bol bulunan mis gibi kokusuyla yiyene keyif veren bir meyve. Bir çok tatlıya enfes tat kattığı gibi dondurmada da benzersiz oluyor. Doğal dondurmanın lezzetini ve sağlığını arayanlar için yoğurtlu ve çilekli dondurma tarifimiz sizin için geliyor...

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4Limonlu dondurma tarifi
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Limonlu dondurma tarifi

Dondurma, yazın en güzel lezzetlerinden biri. Ayrıca doğru bir şekilde de hazırlanırsa tam bir vitamin deposu. Gerçek limonla yapılan limonlu dondurmanın ise tadı bir başka. Peki, nasıl yapılır? İşte, ev yapımı nefis limonlu dondurma tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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5Ev yapımı şeftalili yoğurtlu dondurma tarifi
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Ev yapımı şeftalili yoğurtlu dondurma tarifi

Dondurma ve şeftali yaz ayları denince aklımıza ilk gelen lezzetler. Şeftalili yoğurtlu dondurma bu iki yaz lezzetini tek bir kasede birleştirmek isteyenler için geliyor. Yazın içinizi serinletecek ağzınızı tatlandıracak bu dondurmayı mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun!

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6Kurabiyeli dondurmalı sandviç tarifi
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Kurabiyeli dondurmalı sandviç tarifi

Dondurmalı sandviçleri özellikle çocuklar çok seviyor. Bu sandviçleri marketten almak yerine kendi yapacağınız kurabiyelerle nefis bir dondurmalı sandviç hazırlayabilirsiniz. Kurabiyenin yapılışını aşağıda anlattık. Siz arzu ederseniz dondurmanızı da Lezizz'deki tariflerimizle kendiniz yapabilirsiniz.

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7Muzlu kakaolu dondurma tarifi
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Muzlu kakaolu dondurma tarifi

Muz da kakao da dondurmaya çok yakışan aromalar. Peki bu ikisi aynı kasede bir araya gelirse ne olur? Ortaya nefis bir dondurma çıkar. Kolayca yapıp gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz muzlu ve kakaolu dondurmanın tarifini denemeye ne dersiniz?

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8Vanilyalı dondurma tarifi
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Vanilyalı dondurma tarifi

Dondurma denince akla ilk gelen aroma genellikle vanilya olur. Normalde vanilyalı dondurma genellikle vanilya çubuklarının içindeki taneciklerle yapılır ancak toz vanilyayla da leziz bir dondurma yapabilirsiniz. Süt ve yoğurtla yapılan protein ve kalsiyum deposu vanilyalı dondurma tarifimize bir göz atmaz mıydınız?

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9Çikolatalı dondurma tarifi
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Çikolatalı dondurma tarifi

Çikolatalı dondurma büyüklerin de çocukların da çok sevdiği bir lezzet. Bu kadar sevilen dondurmayı evinizde yoğurtla yapıp lezzetine biraz da sağlık katmaya ne dersiniz? Tadına doyamayacağınız çikolatalı yoğurtlu dondurmanın tarifini aşağı bırakıyoruz. Bir kere denediğinizde favori tarifleriniz arasına girdiğini göreceksiniz.

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10Naneli dondurma tarifi
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Naneli dondurma tarifi

Naneli dondurma ferahlatıcı tadıyla sıcaktan bunalan bünyelere ilaç gibi gelecek. Özellikle çikolata gibi yoğun lezzetlerin yanında servis ettiğiniz naneli dondurma, tatlıyı kesecek. Üstelik yapılışı da çok kolay olan naneli dondurmayı siz de mutlaka denemelisiniz.

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11Yoğurtlu cevizli dondurma tarifi
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Yoğurtlu cevizli dondurma tarifi

Fındık, Antep fıstığı, ceviz... Bir "en sevilen dondurmalar" anketi yapsak bu çeşitler muhakkak en üst sıralarda çıkacaktır. Peki bu benzersiz lezzetteki dondurmaları evinizde yapmaya ne dersiniz? Yoğurt ve sütle yapacağınız cevizli dondurma çok da besleyici olduğundan çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Afiyet olsun...

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12Çilekli yoğurt dondurması tarifi
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Çilekli yoğurt dondurması tarifi

Meyveli dondurma denince akla ilk gelenlerden biri çilek oluyor. Üstelik çilek ve yoğurt dondurmada çok başarılı bir uyum sergileyen iki malzeme. Siz de yoğurt ve çilek kullanarak nefis bir ev dondurması yapmak isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

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13Kızarmış dondurma tarifi
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Kızarmış dondurma tarifi

Dondurma kızaracak ama erimeden kalacak. Mümkün mü? Hem de nasıl... Dondurmanın dışını kaplayan yumurta ve mısır gevreği yağın sıcaklığına rağmen dondurmanın erimesine engel oluyor. Üstelik ortaya da çok farklı bir lezzet çıkıyor. Kızarmış dondurmayı her mevsim sofralarınızda misafir etmek isteyeceksiniz.

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