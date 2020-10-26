Havalar soğudu, 'doğal antibiyotik' soğan kebabına talep arttı

“Kış aylarının vazgeçilmezi soğan kebabı” Kebap salonu işletmecisi Erkan Ayık, soğan kebabının kışın vazgeçilmez yemeği olduğunu ifade ederek, “Soğan kebabı kış aylarında yenir. Soğanla ilgili farklı yemek çeşitlerimiz de vardır. Ancak kebap olarak soğan kebabı yaparız. Onun kendisine has bir sosu vardır. Küçük soğanlardan yaparız. Kuzu eti kullanırız. Nar pekmezi ve bazı baharatlarla beraber ona terletme deriz. Önce mangalda pişer, sonra kendi buharıyla terleme yapıyoruz. Doğal antibiyotik derler. Kış aylarında rağbet görür. Özellikle Gaziantep ve Şanlıurfalılar çok sever. Havaların soğumasıyla biz de soğan kebabı yapımına başladık” dedi.