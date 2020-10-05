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Hürriyet
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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 10:11 | 

Havalar soğudu beyrana talep patladı! 3 öğünün birinde mutlaka...

Gaziantep’in meşhur lezzetlerinden ’beyran’, özellikle soğuk havalarda vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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Gaziantep’in meşhur lezzetlerinden ’beyran’, özellikle soğuk havalarda vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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İçinde, kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı beyran, havaların serinlemesi ile birlikte daha çok ilgi görmeye başladı.

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Gaziantep’in tescilli lezzetleri arasında yer alan ve kışın soğuk algınlığına karşı tavsiye edilen; hazırlanışı saatler süren beyran, havaların serinlemesiyle birlikte vatandaşların hasta olmamak için tükettiği en önemli yemekler arasında yer alıyor.

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Gaziantepli işletmeci Ahmet Çadır, beyranı soğuk algınlığına iyi geldiğini ve vatandaşların da sonbahar mevsiminin gelmesi ile bu yemeği daha çok tercih ettiğini ifade etti.

5SOĞUK HAVALARDA 3 ÖĞÜNDEN BİRİSİNDE MUTLAKA TÜKETİLİR
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SOĞUK HAVALARDA 3 ÖĞÜNDEN BİRİSİNDE MUTLAKA TÜKETİLİR

Gaziantep'te havalar soğumaya başlayınca yöresel yemeklerden beyranın her 3 öğünde birisinde mutlaka tüketildiğini söyleyen Ahmet Çadır, şunları söyledi:

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"Bugünlerde havalar soğumaya başladı, sonbahar mevsimine giriyoruz. Tüm virüslere karşı bağışıklık kazanacağımız en önemli yemek beyrandır. Gaziantepliler mutlaka soğuk havalarda beyran tüketir. Hava değişikliği ile birlikte de talep artmış durumda."

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"Bu yoğunluğun sebebi insanlar sağılığını koruyorlar. İçerisinde yer alan; ilikli kemik ve et suyu ile sarımsak antibiyotik gibidir ve bağışıklığı güçlendirdiği için özellikle tercih ediliyor."

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Öte yandan vatandaşlar, antibiyotik etkisi olduğu için kış mevsimi öncesi beyranı sıklıkla tükettiklerini söyledi.

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