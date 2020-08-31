Gurbetçilerin dönüş yolculuğunda bagajlar yöresel lezzet dolu

Vatan hasreti ile dönüş yoluna geçtiklerini ifade eden Çelik, "Tatilimize, önce İstanbul’a babamızı ziyaretle başladık. Sonra Rize’ye gittik çay topladık. Şimdi de dönüş yoluna geçtik ve yanımıza birçok şey aldık. Torunlarıma hediyeler aldım. Karadenizimizin olmazsa olmazı çay, mısır, meyve aldık. Zeytin, erik gibi şeyler de aldık. Bagajımızı yükledik gidiyoruz. Bunları kışa kadar yiyerek hasret gidereceğiz" dedi.