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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 12:52 | 

Gurbetçilerin dönüş yolculuğunda bagajlar yöresel lezzet dolu

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelerek, yaz tatillerini ana vatanlarında geçiren gurbetçiler salçadan turşuya, kuru yemişten meyveye kadar bagajlarına yöresel lezzetleri de doldurarak, hasret ve özlemle ülkeden ayrılıyor.

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Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelerek, yaz tatillerini ana vatanlarında geçiren gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı’ndan dönüşleri sürüyor.

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Karayoluyla çıktıkları dönüş yollarına gurbetçiler, salçadan turşuya, kuru yemişten meyveye kadar bagajlarına yöresel lezzetleri de doldurarak, hasret ve özlemle ülkeden ayrılıyor.

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Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, aileleriyle birlikte karayoluyla yaz tatillerini geçirmek için geldikleri anavatanlarından, dönüş yolculuğuna başladı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yakınlarını ziyaret edip, hasret gideren gurbetçiler, yaklaşık 5 haftalık tatillerini tamamladı.

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Tatillerini tamamlayan ve büyük bir özlemle, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak için gelen gurbetçiler, otomobil bagajlarını, kışlık için el emeği ile hazırlanan salçadan turşuya, kuru yemişten meyveye kadar yerel, yöresel lezzetlerle ile doldurdu. Sınırdan çıkış yapanların büyük çoğunluğunu Almanya’da çalışan gurbetçiler oluşturuyor.

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Vatan hasretiyle yola koyulan gurbetçiler, büyük bir özlemle ülkeden ayrıldıklarını belirtiyor.

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Memleketi Rize’de ailesiyle birlikte yaz tatilini tamamlayıp, Almanya’ya gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen Sibel Çelik, otomobil bagajını çaydan turşuya, yerel lezzetlerle doldurduğunu söyledi.

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Vatan hasreti ile dönüş yoluna geçtiklerini ifade eden Çelik, "Tatilimize, önce İstanbul’a babamızı ziyaretle başladık. Sonra Rize’ye gittik çay topladık. Şimdi de dönüş yoluna geçtik ve yanımıza birçok şey aldık. Torunlarıma hediyeler aldım. Karadenizimizin olmazsa olmazı çay, mısır, meyve aldık. Zeytin, erik gibi şeyler de aldık. Bagajımızı yükledik gidiyoruz. Bunları kışa kadar yiyerek hasret gidereceğiz" dedi.

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Almanya’ya gitmek için dönüşe geçen Taner Kaplan da "Yaklaşık 1,5 ay tatil sebebiyle buradaydık. Güzel geçti, şimdi Almanya’ya geri dönüyoruz. Tabi içimizde hasret var, onunla geri dönüyoruz. Ama bu sene yaz tatilini iyi geçirdik, tatilimizi yaptık. Bize memleketimizi hatırlatacak şeyleri de yanımıza aldık, Almanya’ya geri gidiyoruz" dedi.

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Eşi Derya Kaplan ise "Artık tatilimiz bitti, geri dönüş yoluna başladık. Testlerimizi yaptırdık. Biraz mola verdik, testlerimizin sonucunu bekliyoruz. Bu yıl biraz avantajlıyız, karavanımızla geldik. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yanımızda özellikle Türkiye’ye has lezzetler aldık, onları götürüyoruz. Mantı, badem, fındık, Malatya kayısısı. Bunları yedikçe ülkemizi hatırlayacağız" diye konuştu.

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Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan, 1 Haziran'dan bu yana ülkeye 119 bin 862 araçla 484 bin 886 gurbetçi giriş yaparken, aynı sınır kapısından 85 bin 680 araçla 414 bin 824 gurbetçinin çıkış yaptığı öğrenildi. Gurbetçilerin ülkeye giriş-çıkışlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında devam ettiği belirtildi.

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