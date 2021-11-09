Evden Çalışanlara Sağlıklı Atıştırmalıklar

Kuru yemişler Sağlıklı atıştırmalıkların başını kuru yemişler çekiyor. İçerdiği çinko, vitamin ve mineraller ile kuru yemişleri belli ölçüde yiyerek hem bağışıklığınıza karşı bir kalkan oluşturabilir hem de iyi bir ara öğün seçeneği yaratabilirsiniz.