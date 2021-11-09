Evden Çalışanlara Sağlıklı Atıştırmalıklar

Evden çalışanlar, devam eden hareketsizlik ve sürekli atıştırma ihtiyacı ile kilo alma sorunuyla karşı karşıya olabilirler. İşlerinizi aksatmadan, masa başında sağlıklı atıştırmalıklar için önerilerimizi sıraladık.
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1
Kuru yemişler
Sağlıklı atıştırmalıkların başını kuru yemişler çekiyor. İçerdiği çinko, vitamin ve mineraller ile kuru yemişleri belli ölçüde yiyerek hem bağışıklığınıza karşı bir kalkan oluşturabilir hem de iyi bir ara öğün seçeneği yaratabilirsiniz.
2
Yulaf ezmesi
Kahvaltı ve akşam yemeği arasında sağlıklı ve tok tutan bir ara öğün yapmak istiyorsanız, yulafın doyurucu gücünden yararlanabilirsiniz. Üstelik meyvelerle birleştiğinde çok lezzetli bir öğüne dönüşür.
3
Havuç topları
Havuç, içerisinde doğal olarak şeker bulunduran sağlıklı bir besin. Havuç, bir miktar bisküvi ve Hindistan ceviziyle kendinize şahane bir tatlı atıştırmalık yapabilirsiniz.
4
Kabak cipsi
Canınız cips istiyor ama kalori almak istemiyorsanız işte alternatif bir cips çeşidi. Tam mevsimi olduğu için bizim önerimiz; bal kabağı cipsi. Kabakları dilimleyin, baharatlayın ve fırınlayın.
5
Kuru meyveler
Kuru meyveler de sağlıklı atıştırmalıklar arasında en çok tercih edilenlerden biri. Hem tatlı ihtiyacınızı giderir hem de tok tutar. Ölçüyü kaçırmamanız şartıyla!
6
Granola
Fırında şipşak pişirilecek en sağlıklı atıştırmalıklardan biri de; granola. Dilediğiniz kuru yemişleri parçaları büyük kalacak şekilde rondodan geçirin, içerisine yulaf, bal ve tarçın ekleyerek tatlandırın. Fırınlayın ve tatlı atıştırmalığınız hazır olsun.