Elazığ'da Corona virüse karşı önlem olarak salebe yoğun ilgi

Hastalığa yakalanmamak için salep içtiklerini dile getiren vatandaşlardan Zafer Yılgın, “Korona virüsü, bilindiği üzere çok ciddi can almaya başladı. Bu virüsten korunmak mümkün değil gibi. Tek çare kendi doğal ve organik ürünlerimize yönelmemizdir. En azından bağışıklık sistemimizi güçlü tutup, bu hastalığı sıkıntısız bir şekilde atlatmamız veya yakalanmamız çok önemli. Bunun için biz de genelde salep kullanıyoruz. Bu tip doğamızda ve yöremizde yetişen ürünlerin tercih edilmesini öneririm” şeklinde konuştu.