Ekmek nasıl yapılır? Ekşi mayalı ekmek -somun ekmek tarifi ve evde ekmek yapımının püf noktaları

BASİT EKMEK TARİFİ 500 gram un

3 yemek kaşığı yoğurt

2 su bardağı su

2 çay kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

1 tutam şeker

Nasıl yapılır?



Un, tuz ve şekeri yoğurma kabınızda bir araya getirin.



Yoğurdu suyla karıştırıp içine mayayı ekleyin ve iyice homojenleşene kadar karıştırın.



Bu yoğurtlu suyu azar azar yoğurma kabına ilave edin ve unla iyice yoğurun.



Pürüzsüz hale gelene kadar yoğurduğunuz hamuru üzerine streç filmle kaplayıp bir kenara alın ve 2-3 saat dinlendirin.



Hamur iyice mayalanınca unladığınız tezgahın üzerine alıp her tarafını güzelce unla kaplayın ve bu şekilde 30 dakika daha dinlenmesini sağlayın.



Dinlenen hamuru somun şekline getirip üzerini bir bıçakla çizin.



Varsa dibine fırın kağıdı serilmiş döküm tencereye, yoksa fırın tepsisine yerleştirin.



Bu arada fırını 250 dereceye ayırıp ısıtın. Eğer tepside pişirecekseniz fırının içine ısıya dayanıklı bir kabın içinde su koyun. Bu suyla yaratacağınız buhar ekmeğinizin kabuğunun kurumasını önleyecek.



Ekmeği fırına verin ve 40 dakika kadar kapağını açmadan pişirin. (Süre fırının gücüne göre ve kullanılan una göre değişebilir.)