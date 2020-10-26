Edremit Körfezi'nde yeşil zeytin hasadı başladı

Hayriye Yılmaz da, "Köyümüzde zeytin hasadı başladı. Bu yüzden sakin olan köyümüz hareketlendi. Yeşil zeytin sayesinde insanların cebi para gördü. Yeşil zeytinde yağ oranı düşük olur ama yağı lezzetli olur" diye konuştu.