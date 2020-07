Dünyanın en pahalısı ama bir şartla! Başka bir yerde yerseniz...

Dünyanın her yerinde et insanların beslenmesinin çok önemli bir parçası. Beyazı, kırmızısı, işlenmişi, kurutulmuşu gibi birçok çeşidi olan et hakkında daha önce duymadığınız şeyleri derledik. Her çeşidiyle yemeklerinize tat katan etin zaman içindeki gelişimi, farklı kültürlerin ete bakışı sizi çok şaşırtacak. Geçmişten günümüze etin serüvenini okumaya hazır olun.