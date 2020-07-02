Dünyanın en pahalısı ama bir şartla! Başka bir yerde yerseniz...

Yine Japonya'yla devam edelim... Dünyanın en pahalı eti diye bilinen Kobe bifteğini Japonya ya da Çin dışında bir yerde yiyorsanız muhtemelen sahtesini yiyorsunuz. Çünkü Kobe bifteği sadece Japonya'nın belli yerlerinde üretilir ve Çin dışında herhangi bir yere ihracı söz konusu değildir.