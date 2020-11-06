'Domatesin reçeli olur mu?' diyorlar ama adeta yok satıyor

İlk domates reçelini üretmeye başladıklarında duyanların şaşırdığını anlatan Yıldız, "Bu reçeli bir kez tadan bir daha vazgeçemiyor. Iğdır'da yıllardır domates ekiliyor, salçası, turşusu ve konservesi yapılıyor, yemeklerde kullanılıyor. Biz de buna bir fark katarak reçelini yaptık. Biz bunu yaptıktan sonra domates reçeli çok beğenildi ve çok tutuldu. Domatesi reçel olarak değerlendirdik, biz de kazandık, çiftçimiz de kazandı." dedi.