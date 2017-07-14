Diyabet dostu 11 tarif

Hem çok sağlıklı hem de lezzetli! İşte diyabet dostu 10 tarif...
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1
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Diyabetlilere özel yemek ve tatlı tarifleri ile hem şekerden uzak durabilir hem de lezzetli bir yaşam sürebilirsiniz. Pratik ve kolay hazırlanan tariflerle tatlı ihtiyacınızı gidermenin yanında leziz yemeklerin tadına varmanız da mümkün. İşte diyabet dostu pratik tarifler…
2
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Diyabetik dondurma
Bir kabın içine biraz limon suyu, limon rendesi ve bir kaşık ev yoğurdu ile yarım kaşık kadar tatlandırıcı ilave ederek karışımı yoğun bir şekilde karıştırın. Karışımı derin dondurucuda 4 saat kadar beklettikten sonra üzerine nane yaprakları ekleyerek sunum yapın.
3
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Yoğurtlu dondurma
2 kaşık limon suyu, biraz limon rendesi, bir kase yoğurt ve iki kaşık pudra şekeri ilave ettiğiniz karışıma dilerseniz biraz da toz tatlandırıcı katabilirsiniz. Karıştırdığınız malzemeleri 4 saat dondurucuda beklettikten sonra limon dilimleri ile servise hazır hale getirin.
4
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Avokadolu Akdeniz salatası
Yıkanmış kıvırcık yaprakları, kırmızı soğan ve domates dilimlerini salata kabına doğrayarak yerleştirin. Kabın üzerine dilimlediğiniz avokadoları ilave edin ve salataya zeytinyağı ile tuz ilave edin.
5
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Diyabetik elma tatlısı
Bir elmayı küçük küçük doğrayarak üzerine kuru kayısı dilimleri ilave edin. Suda haşladığınız karışımın bir kısmını bir kâsenin dibine yerleştirin. Üzerine yulaf ve tarçın dökerek servise hazırlayın.
6
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Kara orman meyveli puding
Bir paket light puding, bir paket light krem şanti, bir miktar taze vişne ve iki bardak yağsız süt ve bir bardak suyu hazırlayın. Bir tencerede süt ve pudingi karıştırarak kıvama gelinceye kadar pişirin. Krem şantiyi ise su ile bir mikserde karıştırın ve kup kâselerinin içine vişne, puding ve krema ekleyerek üzerine Hindistan cevizi ekleyerek servis yapın.
7
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Ton balıklı ve avokadolu sandviç
Bir miktar roka, bir adet domates, küçük boy çavdarlı sandviç ekmeği, ton balığı ve avokadoyu hazırlayın. Sandviç ekmeğinin üzerine krem haline getirdiğiniz avokadoları sürün, içine roka, ton balığı ve dilim domatesleri yerleştirerek üzerine ve servise hazır hale getirin.
8
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Kurabiye topları
5 bardak un, 2 kaşık yoğurt, 2 kaşık tereyağı, 2 yumurta, biraz toz tatlandırıcı ve 1 kaşık kabartma tozunu hazırlayın. Yoğurt, tatlandırıcı, tereyağı ve yumurtayı karıştırarak karışım üzerine un, tatlandırıcı ve kabartma tozu ilave edin. Hamuru kıvamını alana kadar yoğurduktan sonra ufak top şekilleri verin. 170 derece fırında 20 dakika pişirilen kurabiyelerinizi afiyetle yiyebilirsiniz.
9
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Cevizli muhallebi
Biraz tatlandırıcı, 4 çorba kaşığı diyabetik un, 1 litre yağsız sütü bir kapta kısık ateşte pişirin. Pişen karışımı kuplara paylaştırarak üzerine Hindistan cevizi ve ceviz ekleyerek servise hazırlayın.
10
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Diyabet çubuk kraker
250 gram diyabetik un, 1 yumurta, biraz tatlandırıcı, tuz ve 2 kaşık tereyağını hazırlayın. Bütün malzemeleri yoğurarak kıvamlı bir hamur haline getirin. Çubuk şekli verdiğiniz hamur parçalarının üzerine yumurta sarısı sürerek çörek otu ilave edin ve 170 derece fırında 20 dakika pişirin ve krakerlerinizi afiyetle yiyin.
11
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Somon pilaki
1 adet patates, tatlı domates, bir diş sarımsak ve 1 parça somonu hazırlayın. Domatesleri doğrayın ve sarımsakları döverek tavaya yerleştirin. Patatesleri dilimleyerek tuzla birlikte tavaya ekleyin. Daha sonra somonu da tavaya koyarak tüm malzemeleri pişmeye bırakın ve sonra pilakiyi servise hazır hale getirin.
12
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Ev yapımı şekersiz reçel
2 kilogram çok sulu olmayan meyve, 2 su bardağı elma suyu, 3 yemek kaşığı pekmez, 2 çay kaşığı limon tuzu ile evde kolaylıkla yapacağınız bir reçel tarifimiz var...Özellikle diyabet sorunu olanlar bu reçeli gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Çünkü içeriğinde işlenmiş şeker yok, bunun yerine doğal elma suyu ve pekmez var. O kadar lezzetli oluyor ki şeker tüketmesinde sakınca olmayanlar bile bu reçele bayılacak. Orta bir tencereye elma suyu koyun ve rengi koyulaşana kısık ateşte kadar kaynatın. Elma suyu koyulaşınca içine çekirdekleri çıkarılmış meyveleri ekleyin. Ocağın altını kısın ve meyvelerin elma suyuyla beraber pişmesini bekleyin. Bu esnada karışıma pekmez ve tuzu ekleyin. Tüm karışımı altı kısık ateşte pişirmeye bırakın. Reçel kıvamını aldığında tencerenin altını kapayın ve soğumaya bırakın.