Diyabet dostu 11 tarif

Ev yapımı şekersiz reçel



2 kilogram çok sulu olmayan meyve, 2 su bardağı elma suyu, 3 yemek kaşığı pekmez, 2 çay kaşığı limon tuzu ile evde kolaylıkla yapacağınız bir reçel tarifimiz var...Özellikle diyabet sorunu olanlar bu reçeli gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Çünkü içeriğinde işlenmiş şeker yok, bunun yerine doğal elma suyu ve pekmez var. O kadar lezzetli oluyor ki şeker tüketmesinde sakınca olmayanlar bile bu reçele bayılacak. Orta bir tencereye elma suyu koyun ve rengi koyulaşana kısık ateşte kadar kaynatın. Elma suyu koyulaşınca içine çekirdekleri çıkarılmış meyveleri ekleyin. Ocağın altını kısın ve meyvelerin elma suyuyla beraber pişmesini bekleyin. Bu esnada karışıma pekmez ve tuzu ekleyin. Tüm karışımı altı kısık ateşte pişirmeye bırakın. Reçel kıvamını aldığında tencerenin altını kapayın ve soğumaya bırakın.