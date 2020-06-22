MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Nerede Ne YenirDışarıdan herhangi bir lokanta ama siz bir de içini görün
GeriNerede Ne Yenir Dışarıdan herhangi bir lokanta ama siz bir de içini görün
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
AA
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 09:21,

Dışarıdan herhangi bir lokanta ama siz bir de içini görün

Toros Dağları'nın eteklerindeki Mersin'in Mut ilçesinde, duvarlarına asılı tarihi eşyalarla müze görünümüne kavuşturulan yarım asırlık baba mirası esnaf lokantası, lezzet meraklılarının uğrak mekanı haline geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Mersin'in Mut ilçesinde hizmet bayrağı babadan oğula geçerek süren esnaf lokantası, tarihi objelerle donatılan duvarlarındaki nostaljik havası ve damakları şenlendiren yemekleriyle yarım asırdır lezzet meraklarını ağırlıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Toros Dağları'nın eteklerindeki ilçenin Kale Mahallesi'nde İbrahim Devam'ın 1966 yılında faaliyete geçirdiği ekmek fırını, bir süre sonra "Temiz İş" adıyla esnaf lokantasına dönüştürüldü.

3
Abone Olgoogle-news

Yıllarca dükkanı işleten babasının yaşının ilerlemesiyle hizmet bayrağını devralan Faruk Devam, restoranın dört bir yanını topladığı nostaljik eşyalarla donatmaya başladı.

4
Abone Olgoogle-news

Zamanla duvarlara asılan tarihi eşyalarla müze görünümüne kavuşan esnaf lokantası, damakları şenlendiren yemekleriyle de lezzet meraklılarının uğrak mekanı haline geldi.

5
Abone Olgoogle-news

İşletme sahibi Faruk Devam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından kendisine miras kalan esnaf lokantasının ilçenin en eski restoranı olduğunu söyledi.

6
Abone Olgoogle-news

Tabela değerini yaşattıkları lokantada kaliteden ödün vermediklerine işaret eden Devam, "Tarihin vermiş olduğu bir zamandan dolayı lise yıllarında buraya gelen insanlar şu an emekli olmuşlar ve torunlarıyla gelip yemek yiyor. Onlar bizim pozitif olmamızı sağlıyor. Biz de hizmetimizi devam ettiriyoruz" dedi.

7
Abone Olgoogle-news

Devam, yarım asırdır hem ilçedeki hem de farklı kentlerden gelen birçok müşteriye hizmet verdiklerini ifade etti.

8
Abone Olgoogle-news

Müşterilerinin yüzde 60'lık bölümünün dışarıdan lezzeti merak eden insanların oluşturduğunu anlatan Devam, "Yemeklerimizde malzeme konusunu çok önemsiyoruz. Mutfak personellerimiz ve 45 yıllık baş aşçımız sabah namazından önce geliyor. Bir gün önceden yapılmış olan hazırlıkları hemen şekillendiriyorlar. Sabahın erken saatlerinde servisimiz başlıyor" diye konuştu.

9
Abone Olgoogle-news

Yıllardır lokantanın müdavimi olan birçok müşteriye sahip olduklarını ve öğle yemeği servisinin açılmasıyla siparişlere yetişmekte zorladıklarını belirten Devam, yemeklerin her gün 3 saatte tükendiğini aktardı.

10
Abone Olgoogle-news

Devam, çok eski yıllara ait birçok tarihi objeyi lokantanın duvarlarında sergilediklerini belirterek, şöyle devam etti: "Burada herkesin bir şeyler bulduğu yaşanmışlıkları topluyoruz. Vatandaş gelip yemek yediği zaman duvarlarda anılarını yeniliyor."

11
Abone Olgoogle-news

"Buradaki her malzemenin bir ruhu var. Herkesin bir dönem yaşadığı hayatın parçası bunlar. Bir aile ortamı var burada. Üç kuşağı aynı günde görebiliyoruz, bu bizim için güzel bir şey."

12
Abone Olgoogle-news

Lokantanın 45 yıllık baş ustası Abdullah Devam da her gün özenle hazırladıkları yemekleri yıllardır müşterilerin damak tadına sunduklarını kaydetti.

13
Abone Olgoogle-news

Müşterilerden 60 yaşındaki Hacı Mehmet Ayca, 35 yıldır bu lokantada yemek yediğini söyledi.

14
Abone Olgoogle-news

Lokantadaki yemeklerin lezzetini sevdiğini anlatan Ayca, "Kuru fasulyesini buldun mu, bayılıyorsun zaten. Çok yemek yedik biz, gelinime bile yemek yedirdim burada. Haftada 2 kez gelirim. Bazen yemeğe eve gidiyoruz, evde yemek olmazsa daha çok geliyoruz. Herkesi tanıyoruz artık. Nişanlandığım zaman hanımla beraber burada yemek yedik. Çocuklarım ve torunlarım da burada yemek yedi" diye konuştu.

15
Abone Olgoogle-news

Bozdoğan Mahallesi muhtarı İbrahim Pelit de şunları söyledi: "Burası kültürel devamlılığın sağlandığı bir yer. Ben 30 kilometre uzaklıktan haftada 3-4 defa yemek yemeye geliyorum."

16
Abone Olgoogle-news

"Burası bir esnaf lokantası, insanın kendisini ait hissettiği bir yer. Bu bizim için yemekten daha öte bir şey. Bu lokantada benim muhtar olan babam da yemek yiyordu. Çocukken de babamla beraber gelirdim. Babam vefat etti, burada onun anısını hissediyorum."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi