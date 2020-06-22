Dışarıdan herhangi bir lokanta ama siz bir de içini görün

"Burası bir esnaf lokantası, insanın kendisini ait hissettiği bir yer. Bu bizim için yemekten daha öte bir şey. Bu lokantada benim muhtar olan babam da yemek yiyordu. Çocukken de babamla beraber gelirdim. Babam vefat etti, burada onun anısını hissediyorum."