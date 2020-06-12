Dikkat! Piyasadaki karpuzların yüzde 80'inde var... Peki nasıl anlaşılır?

İYİ KARPUZU ANLAMANIN PÜF NOKTALARI Karpuz satın alırken ilk yapılan şey ona vurmaktır. Bu karpuzun iyi olduğunu anlamada en doğru yöntemlerden biridir. Ancak burada karpuzun çıkardığı ses oldukça önemli. Karpuz iyiyse tok bir ses çıkarır, iyi değilse ses çıkarmaz ya da az ses çıkarır.