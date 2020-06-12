Dikkat! Piyasadaki karpuzların yüzde 80'inde var... Peki nasıl anlaşılır?
Aydın’da 14 yıldır karpuz satarak geçimini sağlayan Ergün Akar karpuzdaki o müdahaleyi anlamanın yollarını açıkladı.
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Aydın’da sezonun ilk karpuzları tezgahlardaki yerini almaya başladı.
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Bazı üreticiler, yüksek verim elde edip, dayanıklılık sağlamak için karpuza kabak aşısı yapıyor.
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Aydın’da 14 yıldır karpuz satarak geçimini sağlayan Ergün Akar (52), kabak aşılı karpuzu ayırt etmenin inceliklerini anlattı.
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Aydın’da mart ayında ekilen karpuzlar, hasadı yapılarak tezgahlarda yerini aldı. Hava sıcaklıklarının da yükselmesiyle karpuz satışlarında artış yaşanmaya başladı.
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Adana, Mersin ve Antalya karpuzundan sonra Aydın ve ilçelerinde üretilen karpuzlar da tüketicilerin en çok tercih ettiği meyve haline geldi.
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Ancak, piyasadaki karpuzların yüzde 80’inin kabak köküne aşılama yapılarak üretilmesi kalite ve tadını etkiledi.
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Aydın’da 14 yıldır karpuz satarak geçimini sağlayan Ergün Akar (52), kabak karpuzu ayırt etmenin inceliklerini şöyle anlattı:
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"Kabak aşılı karpuzun sapı kalın, göbeği derin olur. İçinde damarı vardır, sert olur. Çekirdek karpuz ise göbeği yuvarlak ve sapı incedir."
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"Üretici, hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğu, kiloda ağır çektiği ve daha yüksek verim elde ettikleri için tercih ediyor.”
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“Çekirdek karpuzun raf ömrü kısadır. Çekirdek karpuz rafta kaldıkça içini çeker. Çünkü suyuyla yaşıyor. Kabak aşılı karpuz ise daha uzun süre dayanabilir."
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Akar, şu an piyasada kabak karpuzun kalitesine göre kilosunun 1 lira ile 1,50 lira, çekirdek karpuzun ise 2 ile 2,5 lira arasında satıldığını söyledi.
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Çiçekçilik yapan Banu Eker de karpuz alırken, kabak aşılı değil, çekirdek karpuz almaya özen gösterdiklerini belirtip, "Sağlıklı yaşam için çekirdek karpuzu tercih ediyorum. Kabak aşılı karpuz değil, çekirdek karpuz yemek istiyoruz" dedi.
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Melek Gürbüz ise lezzet olarak kabak aşılı karpuz yerine çekirdek karpuzu tercih ettiklerini söyledi.
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İYİ KARPUZU ANLAMANIN PÜF NOKTALARI
Karpuz satın alırken ilk yapılan şey ona vurmaktır. Bu karpuzun iyi olduğunu anlamada en doğru yöntemlerden biridir. Ancak burada karpuzun çıkardığı ses oldukça önemli. Karpuz iyiyse tok bir ses çıkarır, iyi değilse ses çıkarmaz ya da az ses çıkarır.
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Tüm karpuzların bir yüzünde mutlaka büyük ve beyaz bir bölüm vardır. Bu bölümler karpuzun toprağa dönük kısmı olduğu için satın alırken ilk bakılması gereken yer burası. Bu bölgesi bembeyaz değil de sarıya yakın renkte olan karpuzlar iyi karpuz sayılıyor.
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İlginç gelebilir. Çiftçilere göre karpuzların cinsiyeti var. Uzun ve oval karpuzları erkek, kısa ve yuvarlak karpuzları dişi olarak adlandırıyorlar. Hatta tespitlerine göre erkek karpuzlar sulu, dişi karpuzlar tatlı oluyor. Seçim sizin.
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Büyük karpuzun daha iyi olduğu tam bir yanılgı. Karpuz alırken asıl dikkat etmeniz gereken konu ağırlığı olmalı. Eğer ağırsa iyidir, değilse muhtemelen içi çoktan geçmiştir.
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Karpuzun sapı olgunluğuna dair en garanti ipucunu veren yeri. Bu nedenle karpuz alırken sapına mutlaka bakın: Kuruysa yeterince olgunlaşmıştır. Ancak kuru değilse henüz olgunlaşmamıştır. Böyle bir karpuz almanız tavsiye edilmez. Hatta bu tür karpuzların erken hasat ürünü olduğunu söylemek mümkündür.
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Tüm karpuzların üzerinde gördüğümüz bir başka detay da adeta bir örümcek ağını andıran çatlak görünümlerdir. Bu detaylar da karpuzun lezzeti hakkında size ipucu verecektir. Eğer karpuzun üzerinde örümcek ağı gibi görünümler varsa bu karpuzun iyi olduğunu gösterir. Hatta bir de minik noktalar varsa lezzetinden şüphe etmemeniz gereken bir karpuzla karşı karşıyasınız demektir.