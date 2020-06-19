Dikkat büyük hata! Eğer yumurtayı yıkarsanız...

Kutu içecekler özellikle yaz aylarında çok sık tüketiliyor. Ancak dışını yıkamadan ya da en azından silmeden bu kutuları buzdolabına koymayın ve ağzınıza yaklaştırmayın. Çünkü bu kutular tozlu kamyonlarda kilometrelerce yol gidiyor ve size ulaşana kadar birçok kişinin elinden geçiyor. Mümkünse kutudaki içeceği bardağa boşaltıp içmeyi tercih edin.