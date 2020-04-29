Dikkat! Belki de her gün kullanıyorsunuz ama satın almadan önce...
Bulaşık deterjanı alışverişi yapmadan önce bu listeye mutlaka bir göz atın…
Bu bir ilandır
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalma süremiz uzadıkça mutfakta geçirdiğimiz süre de uzuyor. Buna bağlı olarak her zamankinden daha fazla bulaşık yıkama ihtiyacı hissediyoruz. İster elde olsun, ister bulaşık makinesinde, başta deterjanlar olmak üzere bulaşık için birçok ihtiyacımız var. Sizin için Amazon.com.tr’de çeşitli markaların fiyat avantajlı ürünlerini derledik. Bulaşık deterjanı alışverişi yapmadan önce bu listeye mutlaka bir göz atın…
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Fairy Platinum tek yıkamada kusursuz sonuç almanızı sağlarken, içeriğindeki tuz ve parlatıcı sayesinde camlar ve gümüşleri koruyor. Üstelik limon aromalı bu deterjan sayesinde bulaşık makinenizin içi her yıkamada tertemiz ve ferah bir kokuya kavuşuyor.
Fairy Platinum Plus’ın inatçı yemek artıklarını bile temizleyebilen güçlü formülüyle bulaşıklarınız ilk günkü gibi tertemiz oluyor. Üstelik Platinum Plus’ta bulunan Anti-Mat Teknolojisi sayesinde, zamanla parlaklığını kaybetmiş metal ürünler de birkaç yıkama sonra ilk günkü haline kavuşuyor.
Finish Hepsi Bir Arada’nın içeriğindeki toz deterhan zorlu kirlere, jeli ise yağlara karşı birebir. Ortasındaki Powerball ise bulaşıklarınızın ışıl ışıl parlamasını sağlıyor. Üstelik 10 kat güçlü süper formülüyle tek yıkamada kurumuş yemek artıklarına bile etki ediyor.
Finish Quantum bulaşıkları makineye koymadan önce sudan geçirmenize gerek bırakmayan formülüyle her yıkamada 57 litre su tasarrufu sağlıyor. Toz deterjanı ile zorlu kirleri, jeli ile yağları söküyor. Likit Powerball ise hem parlatıcı hem de koruma etkisiyle camları ve metalleri pırıl pırıl yapıyor.
Pril Gold, Pril’in güçlü formülünün bulaşık makineleri için geliştirilmiş hali. 12 etkili güçlü bulaşık makinesi tableti, yanmış kirlere karşı ekstra güç ve yağ çözücülük özelliğine sahip. Yağ çözücü, parlatıcı, tuz, makine bakımı, makine parlaklığı hepsi tek bir tablette.
Friendly Organic Bulaşık Makinesi Tableti, deterjanda da organik ürünleri tercih edenler için. Organik limon yağıyla güçlendirilmiş formülü, yemek artıklarının ve yağın bulaşıklardan kolayca silinmesini sağlıyor, geriye taze ve ferah bir limon kokusu kalıyor. Klorlu ağartıcı, fosfat, renklendirici ve sentetik parfüm içermeyen Friendly Organic, ICEA sertifikalı bir ürün.
Friendly Organic Bulaşık Makinesi Jeli de tabletle benzer özelliklere sahip. İçinde bulunan organik nane yağı ve organik okaliptüs yağı ile kir, yağ ve kalıntılar akıp gidiyor. Zararlı kalıntı bırakmayan Friendly Organic, klor, fosfat, boya ve sentetik parfüm içermiyor.
Pril Hepsi 1 Arada Jel Standart, bulaşık makinesinde tablet yerine sıvı deterjan tercih edenler için. 60 yıkamaya kadar kullanılabilen Pril Jel, kısa programlarda bile hızla çözündüğü için tasarruf sağlar. Çift hazneli kapağı sayesinde makineye koyacağınız deterjan miktarını kolayca ayarlayabilirsiniz.
Gelelim elde yıkama deterjanlarına… Bingo Elde Bulaşık, Hassas Eller, hassas ciltler için tasarlanmış özel kremsi dokusu hipoalerjenik özelliğiyle bulaşık yıkarken ellerinizin sertleşip kurumasının önüne geçiyor. Diğer Bingo bulaşık deterjanlarında olduğu gibi durulandığında kalıntı bırakmama özelliği Bingo Hassas Eller’de de mevcut.
Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon, “sıradan bulaşık deterjanlarına göre 2 kat fazla bulaşık yıkar” sloganıyla oldukça iddialı. Kalıcı köpüğü ve yağı anında çözen konsantre formülü bulaşıkta işinizi kolaylaştırıyor.
Pril Limon, güçlü yağ çözücülük ve yanmış kirleri sökme, kurumuş kalıntıları giderme ve kötü kokuları giderme özellikleriyle geçmişten günümüze favori ürünlerden. 2,5 kilogramlık avantajlı boyla 25 bin tabak yıkama kapasitesine sahip Pril Limon’dan 1 tatlı kaşığı 1 yıkama için yeterli.
Elde bulaşık yıkama demişken deterjan hazneli bu bulaşık fırçası, işinizi kolaylaştırmaya aday. Tek yapmanız gereken sıvı deterjanı hazneye doldurup arada düğmesine basmak. Her seferinde belli bir miktar deterjanı kılların dibinden fırçaya akıtan bu sistem bir taşla iki kuş vurmanızı sağlıyor.
Bora Plastik Bo495 Bulaşık Leğeni de bulaşığını elde yıkayanların ihtiyacını karşılamaya çok uygun. Farklı renkleri ve ölçüleri de bulunan leğen, dört köşe yapısı sayesinde köşeli evyelere de kolayca sığıyor.