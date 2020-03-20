Corona virüs vakalarının yaygınlaşması tarhanaya olan ilgiyi artırdı

Tarhananın doğal şifa deposu olduğunun altını çizen Yeldanlı, “Neden tarhana çorbası? İçerisinde biber, domates, soğan, yoğurt, nane ve daha birçok şey var. Onun için bu tarhana bin bir derde deva diyoruz. Doktorlar alınmasın ama tarhana 18 tane doktora bedel. Dolayısıyla içerisinde bu şifa kaynakları varken bu tarhanadan bırakın vazgeçmeyi, çok güzel sarılmamız lazım. Tarhanaya gerekli önemi özellikle bu günlerde vermemiz ve bol bol tüketmemiz lazım” şeklinde konuştu.