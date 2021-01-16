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Çöp deyip attığınız o çubuklar öyle bir işe yarıyor ki... Şaşıracaksınız!
Sağlığımızı korumak için en önemli faktörlerden biri mutfağımızın temizliği. Pırıl pırıl bir mutfağa kavuşmanızı sağlayacak bu ipuçlarıyla hem evdeki vaktinizi faydalı değerlendirebilir hem de düzenli bir mutfağa kolayca ulaşabilirsiniz.
Mutfaklar evde en fazla zaman geçirdiğimiz alanların başında geliyor. Bu nedenle mutfakların düzeni ve hijyeni büyük önem taşıyor. Hele ki pandemi gibi bir faktörün tüm hayatımızı değiştirdiği böyle zamanlarda sağlığımızı korumak için en önemli faktörlerden biri gıdalarımızın hazırlandığı ortamın temizliği. Sizin için derli toplu, pırıl pırıl bir mutfağa daha kolay ulaşmanızı sağlayacak bazı ipuçları derledik. Mutfaktaki gereksiz ıvır zıvırdan kurtulmanızı sağlayacak bu ipuçlarıyla hem evdeki vaktinizi faydalı değerlendirebilir hem de düzenli bir mutfağa kolayca ulaşabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin...
Çekmecelerinizi diyagonal yerleştirin. Mümkünse bu şekilde tasarlanmış çekmece separatörlerinden kullanın. Eğer bulamazsanız birkaç parça tahtayı kesip yapıştırarak tam kendi çekmecenizin ölçülerine uygun separatörü evinizde kolayca yapabilirsiniz. Eğer "Separatör bana göre değil" diyorsanız çekmecenizin tabanını kaydırmaz matlarla da kaplayabilirsiniz. Böylece hem eliniz daha rahat olur, hem de çekmeceye yerleştirdiğiniz eşyalarınız yerlerinde kalır.
Ivır zıvır çekmecelerini düzenlemek için öncelikle her şeyi boşaltıp ardından karton kutular ya da çekmece separatörleri yardımıyla bölümler oluşturun. Daha ufak parçaları yerleştirmek için buz kalıplarından faydalanabilirsiniz. Özellikle ataç, raptiye, paket lastiği gibi eşyalar için buz kalıpları birebirdir.
İlerleyen zamanlarda eşyalarınızı bu çekmeceye bölmelere özen göstererek yerleştirin, aksi takdirde sonuç yine karmaşa olacaktır. Boşaltıp yeniden yerleştirme işlemini düzenli olarak yapmayı ihmal etmeyin. Çekmecenizde uzun süredir hiç kullanmadığınız parçalar varsa, bunlardan kurtulma zamanınız gelmiş demektir.
Dolapların köşelerini daha kullanışlı hale getirmek için döner tepsilerden faydalanın. Özellikle baharat, sos gibi ürünleri bu tepsilerin üzerine yerleştirip dar alandan mümkün olduğunca fazla verim alabilirsiniz. Aynı taktik buzdolabınız için de geçerlidir.
Vakumlu sünger sepetleri de benzer şekilde çok işinize yarayabilir. Bu sepetleri dolabın kapağının içine ya da iç duvarlarına yapıştırarak kendinize ekstra alan açabilirsiniz. Buzdolabının iç duvarları da bu sepetçikleri yapıştırıp yeni alanlar yaratmak için çok müsaittir.
Lavabonun altından orada işi olmayan gereksiz şeyleri de çıkarın. Eski vazolar, özel temizleyiciler, birikmiş alışveriş poşetleri gibi parçalar, lavabonuzun altında gereksiz kalabalık yapar. Bunlara başka yerler bulmalısınız.
Dar raflardan korkmayın. Buralara ufak parçalar, örneğin baharat kavanozları ya da küçük konserve kutuları yerleştirerek alanların boşa gitmesini önleyebilirsiniz.
Bakliyatlarınızı ya da tahıllarınızı kavanozlara sığdıramıyorsanız, paketin dibinde kalanları sonradan unutacağınız bir yerlere kaldırmak yerine o kavanozların hemen arkasına koyun. Böylece kavanoz biraz boşaldığında paketin dibinde kalanları o tarafa hemen aktarabilirsiniz.
Kilerinizi düzenlemek için tekerlekli modüler mobilyalar çok işinize yarayacaktır. Böylece hem yerden tasarruf eder hem de ihtiyaç duyduğunuz malzemelere daha kolay ulaşırsınız.
Tıpkı kıyafetleriniz gibi mutfak eşyalarınızı da mevsim dönüşlerinde kaldırıp çıkarın. Kışın dondurma makinesine ya da piknik tabaklarınıza ihtiyaç duyma ihtimaliniz çok daha düşüktür. Bunları mevsim sonunda el altından kaldırabilirsiniz.
Ayakkabıları yerleştirmek için kullanılan cepli kumaş raflardan bir tane de mutfağınız için alın. Kapının arkasına asacağınız bu rafın gözlerine birçok ufak tefek şey doldurabilirsiniz. Ya da duvarlara sepetler asın. Havadar yerde saklanması gereken ürünleri bu sepetlere yerleştirerek kiler alanından fazlasıyla faydalanabilirsiniz.
Ürünleri kutularda saklıyorsanız, kutunun ince kısmı dışarı bakacak şekilde raflara yerleştirin. Özellikle düzenli olarak tükettiğiniz ve ambalajını iyi tanıdığınız ürünlerde bu taktik çok işe yarayacaktır. Rafların üzerine portatif raflar ekleyip dolabınızın kullanım alanını da artırabilirsiniz. Böylece bir rafa iki sıra ürün dizebilme şansını da elde edersiniz.
Dolaplarda her şeyi üst üste dizmek yerine kesme tahtası, tepsi gibi eşyaları dikine yerleştirebilirsiniz. Bunu yaparken raylı çubuklardan faydalanırsanız dolabın içinde bölümler oluşturmuş olursunuz.
Yüksek dolapların altı kısmına mıknatıslı şeritler monte edin. Bu şeritleri bıçakları asmak ya da metal kapaklı baharat kavanozlarını asmak için kullanabilirsiniz. Buzdolabının raflarının altına yapıştırdığınız mıknatıslı şeritlere de metal kapaklı şişelerinizi ya da çok ağır olmayan kavanozlarınızı asabilirsiniz. Aynı şekilde dolapların altına yerleştireceğiniz metal kancalar da fincanlarınızı ya da başka hafif eşyalarınızı asmak için uygun olacaktır.
Dolapların içine raylı raflar ya da çekmeceler yaptırın. Böylece dolabın en arkasında duran ve arada bir kullandığınız düdüklü tencereyi çıkarmak için öndeki bütün tencereleri boşaltmanıza da gerek kalmaz.
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