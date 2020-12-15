Çayın bu özelliğini hiç duymamış olabilirsiniz! Sivrisinekleri yanına bile yaklaştırmıyormuş

Peki bergamotlu çay nasıl ortaya çıkmış? İngiltere’nin 1830-1834 yılları arasında başbakanlığını yapan İkinci Grey Dükü Charles’ın adını taşıyan bu çayla ilgili çok farklı hikayeler mevcut. Bu çayın Dük'e bir Çinlinin hayatını kurtardığı için hediye edildiğini söyleyen de var, Doğu Hindistan Şirketi’nin çay ithalatı üzerindeki tekelini kırdığı için hediye edildiğini söyleyen de. Hatta bergamotlu çayın gemilerdeki bir yükleme hatası sonucu yanlışlıkla ortaya çıktığını iddia edenler de var. Hikayesi ne olursa olsun bergamotlu çay bugün dünya genelinde “Earl Grey” diye biliniyor. Earl Grey çayın Northumberland’den gelen suyla demlenmesi gerektiği de kayıtlarda yer alıyor. Bunun sebebi ise bu suyun doğal kalsiyum değerinin başka sulara göre daha yüksek olması.