Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy ve Ingimage
Bütün bildiklerinizi unutun! Meğer doğru kullanım şekli buymuş
Mutfakta işinizi kolaylaştırmak istiyorsanız, yapabileceğiniz en mantıklı şeylerden biri her zaman elinizin altında olan mutfak aletlerini farklı amaçlarla kullanmaya çalışmak. Donmuş eti eritmek için alüminyum tencerelerinizden, limon sıkmak için mikrodalga fırınınızdan faydalanabileceğinizi söylesek inanmazsınız ama doğru. Nasıl mı? İşte tüm ipuçları…
Mutfakta işinizi kolaylaştırmak istiyorsanız, yapabileceğiniz en mantıklı şeylerden biri her zaman elinizin altında olan mutfak aletlerini farklı amaçlarla kullanmaya çalışmak.
Muffin tepsisi porsiyonluk omletler yapmak için çok işe yarar. Tek yapmanız gereken yumurtaları gözlere kırıp üstlerine dilediğiniz malzemeleri eklemek ardından fırında 180 derecede 20 dakika kadar pişirmek. Böylece kahvaltıda herkes farklı bir omlet yiyebilir ama hepsini tek teki pişirmekle uğraşmazsınız.
Muffin tepsinizi tart kalıpları ya da küçük yenebilir kaseler yapmak için de kullanabilirsiniz. Şekerli kurabiye hamurunu ince açıp tepsinin deliklerinden biraz büyük yuvarlaklar kesmeniz yeterli. Muffin tepsisini tersi geçirip hamurları gözlerin üstlerine yerleştirdiğinizde minik kaseleriniz hazır. Fırında pişirmeniz yeterli.
Elinizden sarımsak ve soğan kokusunu çıkarmak için çelik evyenizden faydalanın. Ellerinizi ve parmaklarınızı evyenin kenarına sürtmeniz yeterli. Bu alan düz ve köşeli olduğu için özellikle parmaklarınızın aralarındaki kokuyu kolayca çıkarmanıza yardımcı olacaktır.
Tepsileri yağlarken ellerinizin de yağlanmasını istemiyorsanız küçük sandviç poşetlerinden faydalabilirsiniz. Poşeti elinize geçirin. Tereyağını da avcunuza alıp tepsinizi dilediğiniz gibi yağlayın. Ardından poşeti ters döndürüp çıkarın ve atın. Elleriniz temiz kalacak, tepsiniz ise olması gerektiği gibi yağlı olacak.
Buzluk poşetlerini yiyecek saklamak için kullanmanın yanı sıra tek kullanımlık krema poşeti olarak da faydalanabilirsiniz. Hatta una, yumurtaya ve galeta ununa bulamanız gereken kızartmaları yaparken de bu malzemeleri ayrı ayrı poşetlere doldurup ortalığı kirletmeden yemeğinizi hazırlayabilirsiniz.
Döküm tavanızı karabiber öğütmek için kullanabilirsiniz. Biber tanelerini kesme tahtanızın üzerine koyup üstlerine birkaç kez tavayla vurun. Ardından toz haline gelene kadar tavanın tabanını biberlere sürtün. Bu işlemi ne kadar uzun süre yaparsanız biberleriniz o kadar ince olur. Aynı işlemi başka tohum baharatlara da yapabilirsiniz.
Benmari işlemi yapmanız gerekiyorsa önce alttaki tencerenin tabanına bir havlu yerleştirin ardından suyu koyun. Suyun kaynayıp kenarlardan taşmasını önleyen bu teknik her seferinde işinize yarar.
Bisküvi, ceviz gibi şeyleri ezip toz haline getirmek için merdanenizi kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kullanacağınız malzemeyi bir naylon poşete yerleştirip ardından dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar merdaneyle üstlerinden geçmek.
Baharatlarınızı öğütmek için kahve öğütücüsünden de faydalanabilirsiniz. Taze öğüttüğünüz baharatların hem lezzeti ve aroması daha kuvvetli olur hem de besin değerleri daha yüksek olur. Aynı şeyi ketentohumu gibi başka tohumlar için de yapabilirsiniz.
Buz kalıplarınızı pesto sosu, domates sosu ya da et suyu gibi malzemelerinizi dondurmak için kullanabilirsiniz. Hatta ev yapımı bebek mamalarınızı bile bu şekilde saklayabilirsiniz. Böylece ihtiyacınız olduğunda birkaç küpü kolayca çıkarıp dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.
İnce bulguru kabarttığınızda yumuşacık olmasını istiyorsanız tepsi kullanın. Tepsinin dibine bulguru ince bir tabaka halinde yayıp üzerine su gezdirin. Üzerini kapatıp birkaç dakika beklediğinizde kasedekine kıyasla çok daha tane tane kabarmış bir bulgur elde edeceksiniz.
Eğer bir oklavanız ya da merdaneniz yoksa hamur açmak için cam şişelerden faydalanabilirsiniz. Ancak varsa üzerinden etiketini çıkarmayı ve içine soğuk su doldurmayı unutmayın. Bu özellikle çok ince açılması gerekmeyen kurabiye, tart gibi yağlı hamurlar için faydalı bir fikirdir.
Streç film kullanarak yemeklerinizin görüntüsünü daha sofistike ve şık bir hale getirebilirsiniz. Örneğin tavuk filetoların içini doldurup rulo yaptıktan sonra streç filme sararak çok zorlanmadan hoş bir yemek ortaya çıkarabilirsiniz.
Mısır ayıklarken kek kalıbınızdan faydalanın. Kalıbın ortasındaki boşluğa mısır koçanını oturtun. Bıçakla yukarıdan aşağı kesin. Taneler kalıbın içinde toplanacak.
Pizza kesmek için kullanılan tekerlek biçimindeki bıçaklarla maydanoz, kişniş gibi otları kolayca doğrayabilirsiniz.
Galeta unu yapmak için artan hamburger ya da sandviç ekmeklerinizi kullanın. Ekmekleri parçalayıp kilitli poşete yerleştirin ve dondurun. Çıkarınca mutfak robotunda 10-15 saniye kadar çevirin. Galeta ununuz hazır.
Bisküvi, kurabiye ya da turta gibi yağlı hamur işleri yaparken tereyağını parçalar halinde eklemek yerine dondurup rendelemeyi deneyin. Hamurunuz piştiğinde çok daha ağızda dağılan bir kıvama kavuşacaktır.
Soğuk havalarda sebze meyve gibi yiyecekleri balkonda ağzı kapaklı kutularda saklayın. Böylece buzdolabınızda yer açmış ve daha az elektrik harcamış olursunuz.
Mutfak makasınızın çekmecede yaşlanmasına izin vermeyin. Sebzeleri doğramak için makastan faydalanmayı deneyin. Ayrıca enginarların sivri uçları, kuşkonmazların tepeleri, kurumuş krakerler hatta pizza bile mutfak makasıyla kolayca kesilebilir.
Patates doğramak için elma dilimleyicinizden faydalanın. Böylece patateslerin hepsi aynı boyutlarda olur ve aynı anda kızarır.
Makarnayı süzerken tencereyi süzgecin içine boşaltmak yerine süzgeci tencerenin üzerine oturtun. Süzme işlemini çok daha kolay yapacak, elinizi yakmaktan da korunacaksınız.
Dondurulmuş eti çözdürmek için tezgahın üzerine metal bir tencereyi ters vaziyette yerleştirin. Poşetteki dondurulmuş eti tencerenin üzerine koyun. İçi oda sıcaklığında suyla dolu bir başka tencereyi de etin üzerine yerleştirin. Etiniz 5 ila 10 dakika içinde çözülmüş olacak.
Yumurtalı ekmek yapmak için bir kahve kupasından ve mikrodalgadan faydalanın. Kupanın dibine bir parça tereyağı koyun. Doğranmış ekmeklerle kupayı doldurun. 1 yumurta ve 3 yemek kaşığı sütü bir tutam tarçınla çırpıp ekmeklerin üzerine boşaltın. Mikrodalgada 1 dakika pişirin. Yumurtalı ekmeğiniz hazır.
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