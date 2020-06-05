Bunları neredeyse her gün yiyorsunuz ama gerçeklere çok şaşıracaksınız!
Çok sık tükettiğimiz bazı sebze ve meyvelerin hasat edilmeden önceki halleri sizi çok şaşırtacak.
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Aramızda bazı şanslılar meyveyi, sebzeyi dalından koparıp yiyebilse de birçoğumuz soframıza gelene kadar o ürünler hakkında bilgi sahibi olamıyoruz. Sizin için çok sık tükettiğimiz bazı ürünlerin hasat edilmeden önceki hallerini araştırdık. Bu fotoğraflar sizi çok şaşırtacak...
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Birçok kişi bu meyvenin ağaçta yetiştiğini düşünüyor. Halbuki bu bitki kısa boylu ve meyvesi de yerde büyüyor.
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Bu da o meyvenin yetiştiği tarla, her bitkiden bir adet meyve çıkıyor.
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Bahsettiğimiz meyve tam bir sağlık deposu olan ananas…
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Genellikle ayıklanmış, paketlenmiş halde görüyoruz onu marketlerde ama...
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Bu sebze toprağa dikilmiş küçük soğancıklardan ürüyor.
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İsterseniz bu sebzenin yani kuşkonmazın üst kısmını kesip soğanından yeni kuşkonmazlar üretebilirsiniz.
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Çağlayı özellikle ilkbaharda büyük bir zevkle yiyoruz ama ne olduğunu herkes bilmiyor.
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Çağla bademin henüz olgunlaşmamış hali. Kayısının olgunlaşmamış hali de badem çağlasına çok benziyor ve ona da çağla deniyor.
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Bademin kabuğundan çıkmış halini ise hepimiz tanıyoruz.
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Bu pembe çiçeklerin içinde çok sevdiğimiz bir yemiş yatıyor.
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Bunlar olgunlaşıp çiçeklikten sıyrılmış halleri.
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Bu da bildiğimiz Antep fıstığı...
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Bu da son dönemlerde oldukça popüler bir yemiş.
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Ağaçta yetişiyor ve kocaman meyvesinin sadece küçük bir parçası yeniyor.
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Tabii ki kaju fıstığından bahsediyoruz.
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Bu da bir başka yemiş ama benzerlerinin aksine ağaçta değil yerde yetişiyor.
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Çünkü bu yemiş aslında baklagiller ailesinin bir üyesi.
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Tahmin edenler olmuştur mutlaka, yer fıstığı söz konusu yemişimiz.
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Peki yemeklerinize eklediğiniz bu baharatın çiçek halini tanıyor musunuz?
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Çiçeğin kendisini değil göbeğindeki küçük bir parçasını kullandığımızı da belirtelim.
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Evet, dünyanın en değerli ve nadir baharatlarından biri olan safran bu.
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Belki de her gün yediğiniz bir şey bu ama bu halini hiç görmemiş olabilirsiniz.
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Bu küçük kapsüllerin içinden siyah ya da beyaz tanecikler çıkıyor.
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Ve siz bu tanecikleri susam ve çörekotu olarak tanıyorsunuz.
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Her gün tükettiğiniz bir diğer baharat da bu kısa boylu bitkilerin üzerinde yetişiyor.
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Boncuk boncuk hali ne olduğuna dair bir ipucu olabilir.
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Türüne göre kırmızı ya da siyah olabilen bu boncukların kurumuş hali ise bildiğimiz tane karabiber.
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Yine bir ağaçtan elde edilen bir baharatla karşı karşıyayız.
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Ama bu sefer ağacın meyvesini ya da çiçeğini değil, kabuğunu kullanıyoruz.
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Doğru cevap tarçındı!
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Bu karedeki özellikle bu mevsimde bol bol tüketilmesi gereken bir meyvenin çiçek hali.
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Tek bir kökten onlarca meyve çıkıyor ve bu meyveler daha yeşilken toplanıyor.
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Olgunlaştıktan sonra da sararıp bildiğimiz muz oluyorlar.
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Yavru haline baktığınızda bu meyvenin ne olduğunu kesinlikle anlayamazsınız.
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Uzaktan bakıldığında üzüm asmasına benzeyen bu ağacın meyvesi tam bir C vitamini deposu.
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Artık ülkemiz sınırları içinde de yetiştirilen kividen bahsediyoruz.
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Çok besleyici bir sebze var sırada.
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Bu sebzenin yumruları bitkinin gövdesi üzerinde büyüyor.
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Tabii ki Brüksel lahanasından bahsediyoruz.
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Taze fasulye ya da börülceye benzeyen bu bitki sizce ne olabilir?
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Bu yeşil parçalar hasattan sonra kurutularak kullanılıyor.
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İşte genellikle pakette satılan bir toz olarak tanıdığınız vanilyanın doğal hali...