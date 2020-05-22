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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 12:32,

Bu tatlı olmadan bayram olmuyor! Memlekete gidemeyene kargoyla gönderiyorlar

Hatay'da, kadınlar tarafından sadece ramazanın son günlerinde imece usulü şeker, hamur ve ceviz kullanılarak hazırlanan ve bayramda tüketilen yöresel tatlı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle evlerde yalnız yapıldı.

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, sadece Ramazan Bayramı'nda tüketilen, içerisinde şeker, hamur ve ceviz yer alan yöresel tatlı açma kahke, kadınların ellerinde lezzet buluyor.

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Gastronomi kenti Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ramazan bayramlarının vazgeçilmez yöresel tatlısı açma kahke, evlerde kadınlar tarafından hazırlanıyor.

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Normalde akraba ve komşularıyla bir araya gelen kadınlar, imece usulü hazırladıkları tatlıyı bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinde yalnız yapıyor.

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Oklavayla açılan hamurun içerisine şeker ve ceviz konularak hazırlanan, genellikle taş fırınlarda pişirilen tatlı için kadınlar büyük emek harcıyor.

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Ramazanın son günlerinde hazır hale getirilen açma kahke, bayramda tüketiliyor.

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Evinde açma kahke yapan kadınlardan Hülya Ağrı (55), AA muhabirine, tatlıyı gençliğinde annesinden görüp öğrendiğini söyledi.

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Yöresel lezzetlerini, çocuklarına da öğrettiğini anlatan Ağrı, "Bu tatlıyı ramazan bayramına özel olarak üretiyoruz" dedi.

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Ağrı, tatlının yapımına ilişkin bilgi de vererek, şöyle konuştu: "Önce hamuru yoğurup bir saat kadar bekletiyoruz. Belirli büyüklükteki hamur yumaklarını oklava ile yufka haline getirip, içine şeker ve cevizden hazırlanan karışımı koyduktan sonra üzeri kızarıncaya kadar fırında pişirip soğumaya alıyoruz.”

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“Annem bu tatlıdan yapar misafirlere ikram ederdi. Bu tatlı sadece ramazanın son haftasında bayrama özel hazırlanır. Eskiden yokluk vardı. Şimdi her şey bol ama olsun bunun ayrı bir yeri var bizde. Bir evde bu tatlı yapmaya başlanmışsa bayram geldi demektir. Bu geleneği gelecek nesillere aktarmak için çocuklarıma da öğrettim."

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Safiye Bilge de açma kahkenin yöresel bir ürün olduğunu anlattı. Her Ramazan Bayramı öncesinde bu tatlıyı yaptıklarını ifade eden Bilge, bayramda da tükettiklerini dile getirdi.

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Açma kahkenin, normalde akraba ve misafirlere ikram edildiğini aktaran Bilge, "Bu yıl salgın nedeniyle misafirlerimiz Hatay'a gelemeyecek. Bizler de akrabalarımıza açma kahkeyi kargoyla göndereceğiz" ifadesini kullandı.

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