Bu tatlı olmadan bayram olmuyor! Memlekete gidemeyene kargoyla gönderiyorlar

“Annem bu tatlıdan yapar misafirlere ikram ederdi. Bu tatlı sadece ramazanın son haftasında bayrama özel hazırlanır. Eskiden yokluk vardı. Şimdi her şey bol ama olsun bunun ayrı bir yeri var bizde. Bir evde bu tatlı yapmaya başlanmışsa bayram geldi demektir. Bu geleneği gelecek nesillere aktarmak için çocuklarıma da öğrettim."