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Hürriyet
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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 18 Ağustos 2017 - 14:28 | 

Bu besinler anne sütünü azaltıyor!

Emzirme dönemindeki kadınlar için anne sütünü etkileyen besinler oldukça önemli. İşte anne sütünü azaltan etkiye sahip besinler...

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Yeni doğum yapmış olan kadınlar bebeklerine faydalı olabilmek için sütünü artırmaya çalışır. Bildiği duyduğu tüm besinleri tüketen annelerin bu besinlere dikkat etmesi gerekir. Ancak bazı besinler anne sütünü artırmak yerine azaltıcı etkiye sahiptir. İşte o besinler…

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Nane

Nane ve benzeri mentollü besinler serinlik ferahlık vermesine rağmen anne sütünü azaltıcı etki gösterdiği gibi sütün tadını ve kokusunu da değiştirir. Emzirme dönemindeki annelere önerilmezken sütünü azaltmak isteyen kişiler tüketebilir.

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Maydanoz

Anne sütü üretimi için gerekli olanlardan biri sudur. Maydanoz vücutta su atıcı etki gösterdiğinden anne sütü üretimini azaltabilir. Bu dönemde sınırlı tüketilmesi önerilir.

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Adaçayı

Sütünün artması için emek veren kadınların tüketmemesi gereken bitkilerden biri adaçayıdır. Ayrıca çocuk yapmak isteyen, tüp bebek deneyen anne ve baba adaylarının da tüketmemesi gereken besinlerdendir.

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Sirke ve limon

Sütünü azaltmak isteyen annelerin tercihlerinden biri de sirke ve limon olabilir. Aşırı tüketimlerinde sütünüz azalacaktır.

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Mısır

Düzenli olarak mısır tüketimi nişasta içeriği nedeniyle zamanla anne sütünün azaltmasına neden olabilir.

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Şalgam

İyi bir antioksidan ve vitamin kaynağı olan şalgam az miktarda tüketimi ile anne sütünü artırabilirken fazla miktarda tüketimi ile tam tersi etki gösterip anne sütü üretimini azaltabilir.

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Nişasta

Kuzukulağı, patates, bezelye gibi nişasta içeren besinlerle beraber nişasta unu da anne sütünün azalmasında etkilidir.

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Acı baharatlar

Emziren annelerin uzak durması gereken besinlerden biri de pul biber, isot, karabiber gibi acı baharatlardır. Anne sütünün tadını değiştirdiği gibi üretimini de olumsuz etkilerler. Acı süs biberi de bu etkiyi gösterir.

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Aşırı tuzlu salamura besinler

Emzirme döneminde aşırı tuz tüketimi, tuzlanıp saklanan sebze ve balık gibi besinler, aşırı tuzlu salamura yapılan gıdalar anne sütünü azaltıcı etkiye sahiptir.

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Sigara ve alkol

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar nikotin ve alkolün anne sütünün üretimini ve kalitesini azalttığı yönündedir. Kullanıma devam edildiğinde süt vasıtasıyla bebeğe geçen zararlı maddeler nedeni ile bebeğin gelişiminde istenmeyen durumlar da oluşabilir.

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Şalgam

Şalgam az tüketildiğinde anne sütünü desteklese de fazla tüketimi anne için yararlı olmayacaktır. Fazla tüketimi anne sütüne olumsuz etki edebileceğinden, emzirme döneminde tüketilmemesi daha iyidir.

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