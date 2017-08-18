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Bu besinler anne sütünü azaltıyor!
Emzirme dönemindeki kadınlar için anne sütünü etkileyen besinler oldukça önemli. İşte anne sütünü azaltan etkiye sahip besinler...
Yeni doğum yapmış olan kadınlar bebeklerine faydalı olabilmek için sütünü artırmaya çalışır. Bildiği duyduğu tüm besinleri tüketen annelerin bu besinlere dikkat etmesi gerekir. Ancak bazı besinler anne sütünü artırmak yerine azaltıcı etkiye sahiptir. İşte o besinler…
Anne sütü üretimi için gerekli olanlardan biri sudur. Maydanoz vücutta su atıcı etki gösterdiğinden anne sütü üretimini azaltabilir. Bu dönemde sınırlı tüketilmesi önerilir.
Maydanoz
İyi bir antioksidan ve vitamin kaynağı olan şalgam az miktarda tüketimi ile anne sütünü artırabilirken fazla miktarda tüketimi ile tam tersi etki gösterip anne sütü üretimini azaltabilir.
Şalgam
Emziren annelerin uzak durması gereken besinlerden biri de pul biber, isot, karabiber gibi acı baharatlardır. Anne sütünün tadını değiştirdiği gibi üretimini de olumsuz etkilerler. Acı süs biberi de bu etkiyi gösterir.
Acı baharatlar
Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar nikotin ve alkolün anne sütünün üretimini ve kalitesini azalttığı yönündedir. Kullanıma devam edildiğinde süt vasıtasıyla bebeğe geçen zararlı maddeler nedeni ile bebeğin gelişiminde istenmeyen durumlar da oluşabilir.
Sigara ve alkol