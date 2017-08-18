Bu besinler anne sütünü azaltıyor!

Yeni doğum yapmış olan kadınlar bebeklerine faydalı olabilmek için sütünü artırmaya çalışır. Bildiği duyduğu tüm besinleri tüketen annelerin bu besinlere dikkat etmesi gerekir. Ancak bazı besinler anne sütünü artırmak yerine azaltıcı etkiye sahiptir. İşte o besinler…