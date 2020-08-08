Mutfak Tüyoları Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: iStock Haber Giriş: 08 Ağustos 2020 - 10:15 , 08 Ağustos 2020 - 10:37

Bitince çöpe atmayın, üstünü kesin ve... Hiç aklınıza gelmeyecek bir işe yarıyor

Hepimizin mutfaklarında birçoğu gerekli bazısı da bir kez kullanıldıktan sonra kenara atılan çok sayıda alet edevat bulunuyor. Bu gereksiz eşyaları azaltmanın en kolay yolu ise hiç satın almamak elbette. "Ama ya lazım olursa?" diye düşünmekte haklısınız ama o işin de kolayı var. Hiç aklınıza gelmeyecek başka gündelik eşyaları mutfağınızda kullanmak. Birkaç örneği biz aşağıda sizin için sıraladık. Gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış...