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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 31 Ocak 2021 - 15:11 | 

Birbirinden Leziz 5 Farklı Taco Çeşidi

Onun için ‘’Tortillanın katlanıp içerisine malzemeler konularak yapıldığı yemektir.’’ desek hem doğru hem de eksik kalır.

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1Çünkü; keyif veren bir atıştırmalık, doyurucu bir yemek olarak tüketilebildiği gibi aynı zamanda da çok çeşitlendirilmiş bir malzeme şölenidir.
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Çünkü; keyif veren bir atıştırmalık, doyurucu bir yemek olarak tüketilebildiği gibi aynı zamanda da çok çeşitlendirilmiş bir malzeme şölenidir.

2Klasik Taco
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Klasik Taco

Taco, bildiğimiz gibi Meksika mutfağından dünyaya yayılan bir yiyecek. Yapımında tortilla, et, peynir ve çeşitli sebzeler kullanılır. Dilenirse yanında sebze garnitürleriyle birlikte servis edilebilir. En keyifli tarafı da; elle yenmesidir.

3Taco Carnito
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Taco Carnito

Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık etle doldurulmuş bir taco çeşidi. Etin yanında çiğ soğan halkaları ve maydanoz yerini alır.

4Taco Asada
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Taco Asada

Asada için ızgara etli taco da denebilir. Büyük parça etler tercih edilmelidir. Soğan ve kişniş mutlaka ilave edilmelidir. En iyisi buğday tortillasından yapılır.

5Taco De Canasta
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Taco De Canasta

İşte başka bir taco çeşidi. Çoğunlukla iç malzemesi kıyma parçaları, bezelye ve patatesten oluşur. Alışılagelmişin dışında açık değil, kapalı küçük pideler şeklinde hazırlanır.

6Taco Barbacoa
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Taco Barbacoa

İştahları zorlayan bir taco çeşididir. Avokado parçalarıyla şenlendirilir ve malzemelerin üzerine limon sıkılır.

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