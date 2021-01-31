Birbirinden Leziz 5 Farklı Taco Çeşidi

Onun için ‘’Tortillanın katlanıp içerisine malzemeler konularak yapıldığı yemektir.’’ desek hem doğru hem de eksik kalır.
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1
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Çünkü; keyif veren bir atıştırmalık, doyurucu bir yemek olarak tüketilebildiği gibi aynı zamanda da çok çeşitlendirilmiş bir malzeme şölenidir.
2
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Klasik Taco
Taco, bildiğimiz gibi Meksika mutfağından dünyaya yayılan bir yiyecek. Yapımında tortilla, et, peynir ve çeşitli sebzeler kullanılır. Dilenirse yanında sebze garnitürleriyle birlikte servis edilebilir. En keyifli tarafı da; elle yenmesidir.
3
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Taco Carnito
Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık etle doldurulmuş bir taco çeşidi. Etin yanında çiğ soğan halkaları ve maydanoz yerini alır.
4
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Taco Asada
Asada için ızgara etli taco da denebilir. Büyük parça etler tercih edilmelidir. Soğan ve kişniş mutlaka ilave edilmelidir. En iyisi buğday tortillasından yapılır.
5
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Taco De Canasta
İşte başka bir taco çeşidi. Çoğunlukla iç malzemesi kıyma parçaları, bezelye ve patatesten oluşur. Alışılagelmişin dışında açık değil, kapalı küçük pideler şeklinde hazırlanır.
6
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Taco Barbacoa
İştahları zorlayan bir taco çeşididir. Avokado parçalarıyla şenlendirilir ve malzemelerin üzerine limon sıkılır.