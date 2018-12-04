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Balığın tazeliğini anlamanın püf noktaları
Balık çok sağlıklı ve besleyici bir gıda maddesidir ancak bayat balık yemek sağlığınızı tehdit edebilir. Balığın tazesini anlamanızı sağlayacak tavsiyeleri sizler için derledik...
Balığın sağlık için ne kadar faydalı olduğu hemen herkes tarafından biliniyor ve uzmanlarca haftada en az bir kere yenmesi tavsiye ediliyor.
Peki, balık alırken tazeliğinden nasıl emin olabilirsiniz? İşte taze balık seçebilmek için bilmeniz gereken bazı püf noktaları...
Balık tazeyken eti daha diriyken bayatladıkça yumuşamaya başlar. Balığın tazeliğini anlamak için etli kısmına yavaşça bastırın. Eğer içe çöktükten sonra tekrar eski haline geliyorsa balık taze demektir. Eski haline gelmiyor ve dokunulan yer içe çökük bir şekilde kalıyorsa balık bayat demektir.
Balığa dokunmak
Taze balıklar bayat balıklara oranla çok daha parlak bir görünüme sahip olurlar. Yeterince parlak görünmeyen balıkların bayat olma ihtimali yüksektir.
Balığın parlaklığına bakmak
Taze balıkların solungaçları canlı kırmızı bir renkte olur. Eğer solungaçlar yeterince kırmızı değilse balık bayatlamaya başlamıştır.
Solungaçların rengine bakmak
Taze balıklar bayat balıklara oranla daha zor kesilir. Temizleme aşamasında balık kolayca kesiliyorsa bayatlamış demektir.
Balığın kesilişine dikkat etmek