MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak TüyolarıBalığın tazeliğini anlamanın püf noktaları
GeriMutfak Tüyoları Balığın tazeliğini anlamanın püf noktaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 04 Aralık 2018 - 13:26 | 

Balığın tazeliğini anlamanın püf noktaları

Balık çok sağlıklı ve besleyici bir gıda maddesidir ancak bayat balık yemek sağlığınızı tehdit edebilir. Balığın tazesini anlamanızı sağlayacak tavsiyeleri sizler için derledik...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Balığın sağlık için ne kadar faydalı olduğu hemen herkes tarafından biliniyor ve uzmanlarca haftada en az bir kere yenmesi tavsiye ediliyor.

2
Abone Olgoogle-news

Sağlıklı beslenme menülerinin vazgeçilmezi olan balık; folik asit, fosfor, kalsiyum gibi mineraller açısından da çok zengin bir besin. Bu nedenle balık, mevsiminde tüketildiğinde daha sağlıklıdır.

3
Abone Olgoogle-news

Peki, balık alırken tazeliğinden nasıl emin olabilirsiniz? İşte taze balık seçebilmek için bilmeniz gereken bazı püf noktaları...

4
Abone Olgoogle-news


Balığı koklamak

Balığın taze olup olmadığı en kolay koklayarak anlaşılır. Bayat balık normal balık kokusundan farklı olarak asitli ve ekşi bir koku yayar.

5
Abone Olgoogle-news


Balığa dokunmak

Balık tazeyken eti daha diriyken bayatladıkça yumuşamaya başlar. Balığın tazeliğini anlamak için etli kısmına yavaşça bastırın. Eğer içe çöktükten sonra tekrar eski haline geliyorsa balık taze demektir. Eski haline gelmiyor ve dokunulan yer içe çökük bir şekilde kalıyorsa balık bayat demektir.

6
Abone Olgoogle-news


Balığın gözlerine bakmak

Taze balıkların gözleri daha bombeli ve parlaktır. Balık bayatladıkça gözleri matlaşır ve düzleşir. Eğer balığın gözleri parlaklığını kaybetmiş ve düzleşmeye başlamışsa, bayatlamış olma ihtimali yüksektir.

7
Abone Olgoogle-news


Balığın parlaklığına bakmak

Taze balıklar bayat balıklara oranla çok daha parlak bir görünüme sahip olurlar. Yeterince parlak görünmeyen balıkların bayat olma ihtimali yüksektir.

8
Abone Olgoogle-news


Balığın pullarını incelemek

Taze balıkların pulları çok daha parlak ve ete yapışık bir halde durur. Pulları dökülmüş ve parlak görünmeyen balıklar bayattır. Kafadan kuyruğa doğru elinizi sürttüğünüzde pulların dökülmemesi gerekir.

9
Abone Olgoogle-news


Solungaçların rengine bakmak

Taze balıkların solungaçları canlı kırmızı bir renkte olur. Eğer solungaçlar yeterince kırmızı değilse balık bayatlamaya başlamıştır.

10
Abone Olgoogle-news


Balığın duruşunu kontrol etmek

Taze balıklar çok daha dik bir şekilde dururken bayatlamış balıklar esnek bir hal almaya başlar.

11
Abone Olgoogle-news


Balığın kesilişine dikkat etmek

Taze balıklar bayat balıklara oranla daha zor kesilir. Temizleme aşamasında balık kolayca kesiliyorsa bayatlamış demektir.

12
Abone Olgoogle-news


Suya atılınca dibe çöküp çökmediğine dikkat etmek

Eğer balık tazeyse suya atıldığında dibe çöker ama bayatlamışsa suyun üstünde kalır.

13
Abone Olgoogle-news


Başını kaldırıp kontrol etmek

Taze balığı başından tutup kaldırınca kuyruğu dimdik durur. Bayat balığı aynı şekilde kaldırınca kuyruk kısmı aşağı sarkar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi