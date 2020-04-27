Bahar geldi madımak hasadı başladı! Yabani otların arasından tek tek topluyorlar
Sivas’ta hasadı başlayan madımak, doğada yaban otlarının arasından elle itina ile seçilerek tek tek toplanıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sivas’ta baharın gelmesiyle Sivaslılar madımak hasadı için doğaya akın etti. Madımak hasadındaki kadınlar sosyal mesafe kuralını da ihmal etmedi.
2
Doğada kendiliğinden yetişen ve çeşitli yemekleri yapılan madımak, elle yabani otların arasından itina ile seçilerek tek tek toplanıyor. Hasadı çok güç ve zahmetli olsa da Sivaslılar bu lezzetten vazgeçmiyor.
3
Bıçak yardımıyla bir günde yaklaşık 4 kilogram madımak toplayabilen kadınlar, yaz aylarında topladıkları madımakları kurutarak kışa hazırlıyorlar. Tadı dilden dile dolaşan madımağın birçok türküsü de bulunuyor.
4
Son derece sağlıklı olduğu düşünülen bitkinin başta kan şekerinin dengelenmesi olmak üzere vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği için birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor.
5
Serpinçik köyünde madımak toplamaya çıkan kadınlardan Şemsi Çelikbıçak, Madımağın tadının çok güzel olduğunu belirtip madımak ile yapılan yemeklerin Sivaslılar tarafından çok beğenildiğini söyledi.
6
Çelikbıçak, “Madımağı bıçakla yerden tek tek topluyoruz, zor oluyor. Lezzeti çok güzel, Sivaslılar da seviyor zaten. 1 günde yaklaşık 3-4 kilo topluyoruz. Sivas’ta herkes topluyor. Kış aylarında sofralarımızdan eksik etmiyoruz” dedi.