Aşure nasıl yapılır, aşurede kaç çeşit malzeme olmalı? İşte adım adım aşure tarifi
Hz. Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor. Muharrem ayının geleneksel lezzeti Aşure aşı aslında mümin olmanın, peygamberlerin çağrısına kulak vererek kurtulmanın sembolik bir değer. Peki, aşure nasıl yapılır, aşure malzemeleri neler ve aşurede kaç çeşit malzeme olmalı? İşte adım adım aşure tarifi
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Buğday, fasulye, nohut, kayısı, incir gibi bakliyat ve yemişlerin birlikte kaynatılması ile hazırlanan yiyeceğe “aşure”; bu yiyeceğin hicri takvime göre Muharrem ayında pişirilmesi ve dağıtılması etrafında oluşan uygulamalara ise “aşure geleneği” adı verilir.
Aşure, geleneği uygulayan topluluklara göre çeşidi ve sayısı değişse de içine konan malzemenin çokluğu ile ün yapmış bir yiyecektir ve genel olarak kabuğu alınmış buğday ile birlikte, fasulye, nohut, kayısı, ceviz, üzüm, incir gibi bakliyat ve yemişlerin uzun süre kaynatılmasıyla pişirilir. Pişirilen aşurenin duası yapılır; şifalı olduğuna inanıldığı için önce hasta ve çocuklara yedirilir sonra yakın çevreden başlamak üzere birçok kişiye dağıtılır. Aşurenin kabı yıkanmadan iade edilir. Aşure artarsa meyve ağaçlarının dibine dökülür ve bu ağaçların daha çok meyve vereceğine inanılır.
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AŞURE MALZEMELERİ
3 su bardağı aşurelik buğday 1 su bardağı fasulye 1 su bardağı nohut 1 su bardağı kuru üzüm 6 adet incir 6 adet kayısı 6 su bardağı şeker 3 tek karanfil (cezvede bir taşım kaynatılıp suyu dökülmüş) Tarçın Ceviz içi
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AŞURE KAÇ MALZEME İLE OLMALI?
Türkiye’nin hemen her yöresinde yapılan aşurenin içindeki malzemeler de yöreden yöreye değişir. Geleneksel tarife göre aşure, tahıl, baklagiller, meyve ve tohumlardan oluşan 41 çeşit malzeme içermeli. Buna göre bakla, börülce, mısır gibi malzemeler katıldığı gibi üstüne de nar ve susam da eklendiği görülür. Bazı yörelerde aşure pekmezle tatlandırılır.
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YAYGIN AŞURE TARİFİ
Yapımı için malzemeler
•3 su bardağı aşurelik buğday •Yarım çay bardağı pirinç •1 su bardağı nohut •1 su bardağı kuru fasulye •200 gram kuru kayısı •200 gram kuru üzüm •1 su bardağı kabuksuz fındık •4 su bardağı toz şeker •Bir tutam tuz •Sıcak su Üzeri için:
•Fındık •Kuş üzümü •Ceviz •Nar •Tarçın
Aşure tarifi Nasıl yapılır?
Buğday, pirinç, nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı kaselerde bir gece önceden ıslatın.
Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı tencerelerde yumuşayana kadar haşlayın.
Buğdayı yıkayıp 10 dakika haşlayın.
Süzüp yeniden 10 dakika haşlayın ve yeniden süzün.
Son olarak 3 litre kadar sıcak suyla 50 dakika kadar haşlayın.
Bu esnada kuru kayısı ve üzümü bir süre sıcak suya koyun.
Bulgurlar yumuşayınca nohut ve fasulyeyi ekleyin.
Kayısıları küp küp doğrayıp üzüm ve pirinçle birlikte tencereye ilave edin.
Tuzu, şekeri ve fındığı da ekleyip hepsini 15 dakika daha pişirin.
Aşureniz kaynadıkça suyu azalabilir, azar azar sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin.
Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alıp kaselere bölüştürün.
İlk sıcağı çıkınca üzerine fındık, ceviz, üzüm, nar ve tarçın serpin