Annenizle oturacağınız sofraları güzelleştirecek öneriler

Anneler Günü öncesi önerilerimize bir göz atmaya ne dersiniz?
Bu bir ilandır.
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1
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Yemeği güzelleştiren sofra, sofrayı güzelleştiren orada oturanlardır. İnsanın sevdikleriyle paylaştığı her yemek güzeldir ancak bu yemekler bir de göz kamaştıran tabaklarda yendi mi tadı katlanır. Hazır Anneler Günü de yaklaşmışken önerilerimize bir göz atmaya ne dersiniz?
2
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Karaca Ege 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı masmavi rengi ve benzersiz desenleriyle sofralarınızın favorisi olacak. Tabakların maviliği sizi adeta evinizden alıp bir Ege kasabasına götürecek.
Kütahya Porselen Milena Krem Porselen 24 Parça Yemek Takımı daha klasik tasaımları sevenlerin favorilerinden olacak. Bir çiçeğin taç yapraklarından ilhamla tasarlanan Milena'yı siz de çok seveceksiniz.
Porland Pure Seasons Koyu Gri Yemek Takımı, 3 parça halinde geliyor. Ama bu birden fazla takım alıp setinizi dilediğiniz gibi büyütmenize engel değil elbette. Bu tabakların Amazon.com.tr'de tek tek de satıldığını da belirtelim.
Kütahya Porselen BNKL52YT880042 Yemek Takımı ise 52 parça olarak geliyor ve her şeyiyle tam bir yemek deneyimi yaşatıyor. 12 kişilik yemek tabaklarının yanı sıra dört adet kayık tabak da bu setin parçası.