MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriAnnenizle oturacağınız sofraları güzelleştirecek öneriler
GeriMutfak Tüyoları Annenizle oturacağınız sofraları güzelleştirecek öneriler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy ve Amazon.com.tr
Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 16:39,

Annenizle oturacağınız sofraları güzelleştirecek öneriler

Anneler Günü öncesi önerilerimize bir göz atmaya ne dersiniz?

Bu bir ilandır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yemeği güzelleştiren sofra, sofrayı güzelleştiren orada oturanlardır. İnsanın sevdikleriyle paylaştığı her yemek güzeldir ancak bu yemekler bir de göz kamaştıran tabaklarda yendi mi tadı katlanır. Hazır Anneler Günü de yaklaşmışken önerilerimize bir göz atmaya ne dersiniz?

2
Abone Olgoogle-news

Karaca Ege 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı masmavi rengi ve benzersiz desenleriyle sofralarınızın favorisi olacak. Tabakların maviliği sizi adeta evinizden alıp bir Ege kasabasına götürecek.

Amazon.com.tr’de incelemek ve indirimli fiyattan satın almak için tıklayın
3
Abone Olgoogle-news

Schafer Alize Siyah 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı beyaz üzerine siyah mermer deseniyle oldukça şık. Sade ama şık seçeneklerden hoşlananlar için Schafer Alize birebir.

Amazon.com.tr’de incelemek ve indirimli fiyattan satın almak için tıklayın
4
Abone Olgoogle-news

Keramika 6 Kişilik Ege Mat Etna Yemek Takımı, etnik desenlerin minimal dokunuşlarla birleştiği, mavi ile turuncunun zıtların çekim gücünü kanıtladığı nefis bir set.

Amazon.com.tr’de incelemek ve indirimli fiyattan satın almak için tıklayın
5
Abone Olgoogle-news

Paşabahçe Yeni Invitation Fairytale Yemek Seti, günün her öğünü sofranızda bulunmasını isteyeceğiniz cinsten bir ürün. Dilerseniz setin bardakları ve sürahisi de olduğunu belirtelim.

Amazon.com.tr’de incelemek ve indirimli fiyattan satın almak için tıklayın
6
Abone Olgoogle-news

Kütahya Porselen Milena Krem Porselen 24 Parça Yemek Takımı daha klasik tasaımları sevenlerin favorilerinden olacak. Bir çiçeğin taç yapraklarından ilhamla tasarlanan Milena'yı siz de çok seveceksiniz.

Amazon.com.tr’de incelemek ve indirimli fiyattan satın almak için tıklayın
7
Abone Olgoogle-news

Mermer görünümünü sevenler için bir diğer ürün de Keramika 6 Kişilik 24 Parça Mermer Yemek Takımı. Siyah ile beyazın benzersiz uyumunu yakalayan bu yemek takımı zarafetin diğer adı.

Amazon.com.tr’de incelemek ve indirimli fiyattan satın almak için tıklayın
8
Abone Olgoogle-news

Pierre Cardin Mary Rose 24 Parça Yemek Takımı ile sofranız adeta bir çiçek bahçesine dönecek. Dilerseniz salata tabağı, tuzluk gibi servis elemanlarını da ayrıca alıp setinizi genişletebilirsiniz.

Amazon.com.tr’de incelemek ve indirimli fiyattan satın almak için tıklayın
9
Abone Olgoogle-news

Porland Pure Seasons Koyu Gri Yemek Takımı, 3 parça halinde geliyor. Ama bu birden fazla takım alıp setinizi dilediğiniz gibi büyütmenize engel değil elbette. Bu tabakların Amazon.com.tr'de tek tek de satıldığını da belirtelim.

Amazon.com.tr’de incelemek ve indirimli fiyattan satın almak için tıklayın
10
Abone Olgoogle-news

Aryıldız Country Porselen 41 Parça Sunum Seti, tabakların yanı sıra demlik, fincan, baharat seti, sosluk ve salata kasesi de içeriyor. Her şeyi tam takım olsun isteyenler için ideal.

Amazon.com.tr’de incelemek ve indirimli fiyattan satın almak için tıklayın
11
Abone Olgoogle-news

Kütahya Porselen BNKL52YT880042 Yemek Takımı ise 52 parça olarak geliyor ve her şeyiyle tam bir yemek deneyimi yaşatıyor. 12 kişilik yemek tabaklarının yanı sıra dört adet kayık tabak da bu setin parçası.

Amazon.com.tr’de incelemek ve indirimli fiyattan satın almak için tıklayın
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi