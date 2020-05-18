Ankara'da bir usta yaptı, saatler içinde tükeniyor! 'Siparişlere yetişemiyoruz'

”Ramazanın vazgeçilmez lezzetlerinden biri soğuk baklava. İnanılmaz derecede bir talep var. Güllacı katbekat solladı. Soğuk baklavanın en çok tüketileni sütlü çikolata. Biz beyaz çikolatalısını da çıkarttık bunun. Bir de sadesi ve fıstıklısı var. İsteğe göre içine ceviz de kullanabiliyoruz. Bu şekilde arttırabiliyoruz. Bayramda yaklaşık binin üzerinde sipariş aldık.”