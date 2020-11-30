Anavatanı Amerika kıtası ama artık Türkiye'de de çok seviliyor

TÜRKİYE İSTATİSTİKLERE GİRDİ Türkiye’de yeni bir ürün olmasına rağmen üretimde ABD, Güney Afrika, İsrail gibi ülkelerin ardından istatistiklerde artık Türkiye’nin de bulunduğunu söyleyen Osmanağaoğlu, Kuzey Afrika ülkelerinin de Türkiye’den fidan temin etmeye başladığını dile getirdi. Osmanağaoğlu, Türkiye’de pek bilinmediği için avokado, kivi, kaju gibi ürünlerde olduğu gibi bir sürecin, pikan için de yaşandığını dile getirdi.