400 yıllık bir geçmişi var, günde 200 kilo üretilip satılıyor

“Bu helvayı ramazan ayına özel kılan 400 yıllık bir tarihi olması ve Osmanlı kültürünü taşımasıdır. Satışlarımız geçen yıla göre azaldı. Biz de üretimine 4’üncü günde başladık. Ramazan ayının sonuna doğru ilgi her zaman artıyor.”