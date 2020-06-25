21 gün önce başladı! Şimdi sabah ve gece saatlerinde yer bulunmuyor

Ziyaretçilerin kendilerine sık sık katmeri özlediklerini dile getirdiklerini belirten Suskun, "Yıllardır bu kentte ustalık yaparım ilk defa müşterilerimizden bu kadar ayrı kaldık. Hem biz onları hem onlar bizi özlemiş. Bir porsiyon yiyen müşterilerimiz 1,5 porsiyon istiyor. Çünkü çok özlemişler" diye konuştu.