12 saatte hazırlanıyor, bu yemeği yiyen hasta olmuyor

“Kışın haftada iki kez beyran yiyen vatandaşlar var” Özellikle kış mevsiminde vatandaşların beyranı daha çok tercih ettiğini belirten Çadır, “Normal zamanda haftada bir beyran yemeyi tercih eden vatandaşlar kış aylarında en az haftada iki kez beyran yemeyi tercih ediyor. Çünkü bu yemeğin enfeksiyonlara, virüslere, hücre yenilenmelerine karşı müthiş bir etkisi ve faydası var. Zaten doktorlar da bu faydaları nedeniyle bu yemeği tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı.