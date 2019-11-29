Çayın dostu, beslenme çantasının alternatifi: Pırasalı kiş

“Umami nedir?” diye soranlar olacaktır. Umami; tatlı, tuzlu, ekşi ve acı tadın yanında beşinci tat olarak değerlendiriliyor. Hamurunun içinde buluşan pudra şekeri ve tuz, bu tarifin enfes umami tadını birlikte ortaya çıkarıyor. İç harcı sayesinde altı yumuşacık olan tartın, üst kısmıysa gevrekliğiyle damakları şenlendiriyor. Fırından çıkmasını dört gözle bekleyeceğiniz, çay saatlerinizin en güzel eşlikçisi olacak pırasalı kiş, küçük tart kalıplarında yapıldığında da çocuklar için eğlenceli bir öğün haline gelebiliyor. Beslenme çantasına gönül rahatlığıyla koyabileceğiniz pırasalı kiş, pırasa sevmeyenler için dahi gözde bir lezzet haline gelecek.

Lif bakımından oldukça zengin olan pırasa, antioksidan kaynağı olmasıyla da göz dolduruyor. Zengin demir içeriğiyle saç dökülmelerini önleyen bu özel sebze, kış hastalıklarına karşı da koruma sağlıyor. Pırasa seçerken yapraklarının renginin koyu yeşil, alt kısımlarınınsa beyaz renkte olmasına dikkat etmek gerekiyor. Dış yapraklarının üzerinde lekelerin, çürüklerin ve sarılıkların olmaması önem taşıyor. Buzdolabında ise yıkanmadan muhafaza edilmesi şart. Yıkanmamış pırasalar buzdolabında 1 hafta-10 gün kadar taze şekilde kalacaktır.

İçerdiği minerallerle de vücuda oldukça faydalı olan pırasa, soğan ve sarımsağa alternatif olarak tüketilebilir. Benim keyifle yaptığım, yakın çevremin de severek tükettiği pırasalı kiş tarifini şimdi de sizinle paylaşıyorum. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler:

500 gram un

100 gram tereyağı

1 adet yumurta

120 gram pudra şekeri

10 gram tuz

150 gram kadar su

İç harcı için:

1 çorba kaşığı sıvı yağ

3 adet orta boy pırasa (sadece beyaz kısmı)

200 mililitre krema

2 adet yumurta

3 adet mantar

Karabiber

Üzeri için:

200 gram parmesan

Püf noktası:

28 cm’lik tepsiye, kalınlığı 2,5 cm olacak şekilde hamuru yaymanız tarifin püf noktasını oluşturuyor. Tepsiye hamuru koymadan önce yağlamanız da önem taşıyor. Tepsinin yağlanması, hamurun yapışmadan çıkarılmasına yardımcı olacaktır.

Yapılışı:

Pırasaları ortadan ikiye bölüp ince ince kıyın. Yıkanan mantarları da küp küp olacak şekilde doğrayın. Bir tavada sıvı yağı kızdırın, üzerine doğranan pırasaları ve mantarları ekleyerek kavurmaya başlayın. Kavrulan sebzeleri ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuyan harca krema ve yumurtaları ekleyerek karıştırın. Son olarak içine bir tutam karabiber ekleyin.

Diğer yanda yoğurma kabına unu eleyin. Üzerine pudra şekerini de eleyerek, tuzu ekleyin. 1 adet yumurtayı da kırarak, üzerine azar azar su dökmeye başlayın. Son olarak tereyağını da eritmeden koyun ve yoğurarak hamurun kıvam almasını sağlayın. Hazır olan hamuru 30 dakika kadar buzdolabında bekletin.

Püf noktası:

Hamuru robotta hazırlarsanız içerisine koyduğunuz yağ, elinizin sıcağıyla erimez ve daha güzel bir hamur elde edersiniz.

Dolaptan alınan hamuru merdane yardımıyla kullanacağınız kabın boyutundan biraz büyük olacak şekilde açın ve kullanacağınız pişirme kabına yerleştirin. Kaba yerleştirdikten sonra hamurun arta kalan kısımlarını keserek alın. Yerleştirirken hamur parçalanırsa, artan hamurla açılan boşlukları doldurabilirsiniz. Hamurun eşit şekilde pişmesi için çatalla üzerine delikler açın. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 10-15 dakika kadar pişirin.

Pişen hamuru fırından çıkardıktan sonra hazırlanan iç harcını dökerek, üzerine tereyağını ilave edin. 180 derecelik fırında 25 dakika kadar daha pişirin. Fırından çıkardığınız pırasalı kişi on dakika kadar dinlendirin. Daha sonra rendelenmiş parmesan peynirini üzerine serpin. Afiyet olsun.

Haftanın İpucu: Kış sebzesi karnabaharı pişirirken, beyaz kalmasını istiyorsanız haşlama suyuna süt koyabilirsiniz. Böylece karnabaharınız beyaz kalırken, ortaya çıkan nahoş kokuyu da engelleyebilirsiniz.