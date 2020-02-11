Çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak: Hatay usulü çökelekli ıspanaklı gül böreği

Malzemeler:

1 adet orta veya büyük boy soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

500 gram ıspanak

1 kase çökelek

1 yemek kaşığı biber salçası (acı ya da tatlı)



Hamuru için malzemeler:

1 kilogram un

Yarım paket yaş veya kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Hamuru açmak için malzemeler:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ



Yapılışı:

İlk önce hamuru yoğrulup dinlenmeye bırakılır ve bu esnada iç harcı için hazırlığa başlanır



İç harcı için ıspanakları ayıklandıktan sonra doğranır.



Soğan ince ince doğrandıktan sonra kavrulur ve altını kapatmaya yakın içine biber salçası eklenip karıştırılır.

Biber salçası soğanlarla birlikte eridikten sonra içerisine doğranmış ıspanaklar konulur ve ıspanaklar suyunu çekene kadar çok az kavrulduktan sonra ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.

Soğuduktan sonra içerisine çökelek eklenir.

Mayalanan hamurdan cevizden biraz büyük parçalar halinde yumaklar ayrılır.

Eller bolca yağa batırılıp, hamur parçaları sert bir zemin üzerinde el yordamı ile ince olacak şekilde açılır. (Açılan hamurun yapısı oval olacaktır.)

Açılan hamurun arasına hazırlanan iç harcı eklenir ve sonra rulo haline getirilir.

Rulo haline gelen hamura kıvırarak gül şekli verilir.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra üzerlerine arzuya göre susam, çörek otu serpilir.

Kalan yağa eller batırılarak böreklerin üzerine sürülür ve önceden ısıtılmış 170 derecedeki fırına atılır.

Her fırının pişirme süresi farklı olduğu için sık sık takip etmek faydalı olacaktır.

Deneyen herkese afiyet olsun :)

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