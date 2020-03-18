C vitamini deposu Çeşme limonu ile nefis bir reçele ne dersiniz?

Malzemeler:

Çeşme limonlarından 2 ya da 3 tane

Tercihe göre en az 500, en fazla 600 gram toz şeker

3-5 yaprak ıtır çiçeği

Yapılışı:

Limonlar soyulur, kabuklar ince ince dilimlenerek bir kenara ayrılır. Ayrılan kabuklar bir gece soğuk suda bekletilir. Ertesi gün 5 dakika suda kaynatılan kabuklar yıkanır. Bu işlem 2-3 kez tekrar edilerek kabukların asidi çıkarılır. Kaynatma işlemlerinin ardından suları sıkılır. Kabuksuz kalan limonlar tencerede kaynatılır, süzgeçten geçirilir ve posası atılır. Limon suyu, su ile inceltilerek şerbete dönüştürülür.

Limon kabukları, şerbete dönen su ve toz şeker karıştırılır. Üzerine pembe renkli ıtır çiçekleri incecik kıyılarak eklenir. Karışım kaynatılır. Kabukları şeffaflaşınca altı kapatılır, henüz sıcakken kavanozlanır. Kavanozlar ters çevrilerek saklanır.

Püf noktası: Çeşme limonunun diğer limonlardan farkı içinin portakal gibi, kalın kabuklu ve büyük olmasıdır. Ekşi olmayan bu limon çeşidinin kendine has bir kokusu vardır.

Instagram: @nurten.anne