Bol çikolatalı bir tanışma

Bir pasta şefi olarak 2012 yılından bu yana Instagram’da yüzlerce tarif paylaştım, paylaştıkça çoğaldım, çoğaldıkça daha çok paylaştım. Şimdi burada da sizlerle tariflerimi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum.

İlk tanışmamız bol çikolatalı olsun istedim. Her ısırıkta çikolatanın ve tereyağlı kurabiyenin verdiği mutluluğu sizlerle paylaşmadan olmazdı. :))

Hani o kocaman, bol çikolatalı, pişerken yayılan kurabiyelerden bahsediyorum, evet! Ahh az kalsın mutfağınızdan yükselecek olan o enfes kokudan söz etmeyi unutuyordum. Bir tanesi kesinlikle yetmeyecek.

ÇİKOLATALI KURABİYE (CHOCOLATE CHIP COOKIES)

Malzemeler:

225 gram eritilmiş tereyağı

3 + 3/4 su bardağı un

1 su bardağı + 1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı + 1 yemek kaşığı esmer şeker

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

200 gram parça ya da damla çikolata (tercihen bitter)

50 gram parça ya da damla çikolata (üzeri için)

Yapılışı:

Fırınınızı 190 derecede ısıtın. (Fırınınız istediğiniz sıcaklığa 20 dakikada ulaşacaktır.)

Toz şeker, esmer şeker ve eritilmiş tereyağı bir tahta kaşık ya da silikon spatula ile karıştırın.

Yumurtaları ekleyip karıştırın.

Un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Son olarak parça veya damla çikolataları ekleyip karıştırın.

**Hamurunuz hafifçe ele yapışan bir dokuda olacaktır, dokunun bozulmaması için un eklemesi YAPMAYIN.

Hamurunuzdan kaşık ile ceviz büyüklüğünde (büyük kurabiyeler istiyorsanız daha büyük parçalar) alıp elinizde yuvarlayın.

Aralarında 3-4 santimetre boşluk olacak şekilde yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Kurabiye hamurunuzun üzerine parça çikolata veya damla çikolatalardan koyup hafifçe bastırın.

Önceden ısıttığınız fırında kenarları hafifçe pembeleşinceye kadar 12 dakika pişirin.

Kurabiyeleriniz fırından ilk çıktığında yumuşak olacaktır, soğumasını bekleyip servis tabağına alabilirsiniz.

**Kurabiyelerinizi saklama kutusunda ya da kavanozda 1 hafta saklayabilirsiniz.

**Kurabiyelerinizin tamamını pişirmek istemezseniz şeklini verdikten sonra buzlukta 1 ay saklayabilir dilediğiniz zaman çıkarıp buzu çözülmeden pişirme süresini 15 dakikaya çıkarıp pişirebilirsiniz.

**Kurabiyelerinizde kuvertür ya da kare çikolata kullanmanızı öneririm.

Instagram: @cansuozdemirofficial