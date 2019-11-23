Birbiriyle çok uyumlu iki aşığın hikayesini bilir misiniz?

Malzemeler:

Hamur için:



200 gram tereyağı

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

3 yemek kaşığı mısır nişastası

Yarım paket kabartma tozu

3,5-4 su bardağı un

İç harcı için:



4 adet kırmızı elma

4 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı toz tarçın

1 çay bardağı dövülmüş ceviz (opsiyonel)

Yapılışı:

İç harcı için:

Elmaların kabuklarını soyup, rendeleyin.

Derin bir tavaya alın. İçerisine toz şekeri ekleyip, ara ara karıştırarak elmalar suyunu salıp, iyice çekene kadar orta ateşte pişirin.

Karışımı ocaktan aldıktan sonra içerisine toz tarçın ve cevizi ekleyin, karıştırıp soğumaya bırakın.

Hamur için:

Unu kontrollü ekleyerek tüm malzemeyi ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana dek yoğurun. Hamuru 2 eşit parçaya ayırın.

Hafifçe un serptiğiniz tezgahta hamuru bir merdane ile yarım cm kalınlığında yuvarlak olarak açın.

Hamuru önce 4 eşit parçaya bölüp sonrasında 8 parçaya bölün. Hamurun geniş kısmına soğumuş olan elmalı harçtan ekleyip sarın.

Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip, önceden ısıttığınız fırında hafifçe pembeleşene kadar pişirin.

Kurabiyeleriniz soğuyunca üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz.

*Pudra şekerini servis öncesinde serperseniz, kapalı bir kutu içerisinde kurabiyelerinizi yumuşamadan 3-4 gün saklayabilirsiniz.

*Bir de son olarak, bir tabak kurabiyeyi de yan komşunuza vermeyi unutmayın. Mutluluk bulaşıcıdır...