Balık çorbası tarifi: Balık çorbası en iyi nasıl, hangi balıktan yapılır?

Hemen her yörede farklı balıklardan hazırlanan balık çorbası, vitamini ile kış aylarında en çok tüketilen besinler arasında yer alıyor. Uzmanların da önerdiği gibi bağışıklığı güçlendirmek için iyi bir alternatif olan balık çorbası tarifi ve yapım aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Balık Çorbası Hangi Balıktan Yapılır?

En iyi balık çorbası kefal ve levrek balıklarından yapıldığı gibi ayrıca lezzetiyle ünlü lagos balığı ya da palamut, kırlangıç balığı da balık çorbasına farklı bir tat ve fayda sağlayabilir.

Balık Çorbası Malzemeleri

1 kefal ya da levrek

2 soğan

1 havuç

2 kaşık kırık pirinç

1 kaşık tereyağı

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Yarım limon suyu

İsteğe göre mısır

Balık Çorbası Nasıl Yapılır?

Balıkları soyup temizleyin ve dört beş parça olacak şekilde bölün. Bir tencereye atıp, içine bölünmüş soğan, havuç, patates, sarımsak ve maydanozu ekleyip, üzerine limon suyunu koyun ve 5-6 bardak su koyup 45 dakika pişirin.

Daha sonra ateşten alıp suyunu süzün. İçine yıkadığınız pirinçleri ekleyip, yumuşayıncaya kadar pişirin. Limonlu terbiyenizi hazırlayıp, ılıtarak çorbaya ekleyin.

Kaselere alın ve üzerine kıyılmış maydanoz koyarak servis edin.