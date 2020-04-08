Bahar rotası Rize: Evimizden Karadeniz lezzetlerine yolculuk

Hayal olmadan umut olmaz. Haydi hep birlikte Rize'de yaylara çıkalım, çiçeklerin kokusunu içimize çekelim, gözlerimiz her yeri saran yeşilin bin bir çeşit tonu ile bayram etsin.

Gürül gürül çağlayan şelaleleri, asırlık taş köprüleri, uzun ve derin vadileri, neşeli, sıcak kanlı insanları, yüksek yaylaları ile yeşilin bir masala dönüştüğü şehirdir Rize.

Ne zaman gidersem gideyim dönemediğim, bağımlılık yaratan Karadeniz'in incisi Rize'de deneyimlediğim lezzetleri aşağıda bulabilirsiniz.

ÇAYA YOLCULUK

Karadeniz’de özellikle Rize deyince akla ilk çay gelir.

Çayın tarlalardan sofralarımıza uzanan meşakkatli öyküsünü bizzat memleketinde yaşamak ve tatmak çaya olan tutkumu ikiye katladı diyebilirim. Çay tarlalarını gezip, çay toplayarak Çaykur fabrikasında çayın üretimini izlemek çok güzeldi.

Mekan önerisi: Fırtına Deresi’nin yemyeşil manzarasına bakan Çinçiva Köyü'nde bulunan, 1955 yılından kalma Çinçiva Kahve'de oturup çay içmek klasiklerden biri.

YAYLALARDA KAHVALTI VE MUHLAMA

Mis gibi kokan çay eşliğinde Karadeniz'in Muhlaması yanında Rize ekmeği ile doğal bir ortamda yaylalarda kahvaltı yapmanın keyfi paha biçilmez.

Mekan önerisi: Ayder, Pokut ve Gito yaylalarında Haşimoğlu Otel, Doğa Resort, Villa De Pelit, Doğa Konuk Evi, Koçira Pansiyon.

TESCİLLİ RİZE SİMİDİ

Rize'ye özgü simit türünü ilk kez burada gördüm diyebilirim.

Pekmezli suya batırılarak susam konmadan pişiriliyor.

Kıvamı sert olduğundan çaya bandırarak yedik.

Rize simidi Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescilli almış bir lezzet.

RİZE'DE YEMEKLER

Rize deyince aklımıza ilk olarak hamsi gelir. Hamsi birçok yemekte kullanılıyor. Bunların yanı sıra kara lahana çorbası ve pideyi de eklemek gerekiyor. Rize’de deneyimlediğim diğer önemli lezzetleri asağıda bulabilirsiniz.

Rize'de Makrevis'te yer alan bir konakta yediğim muhlama, Laz böreği, fasulye turşusu, mısır ekmeği, yayla yoğurdu ve lahana sarması tam anlamıyla Rize'yi anlatan nefis lezzetlerdi.

Kuru fasulyeyi daha önce hiçbir yerde böyle yemediğimi itiraf etmeliyim. Rize'de yediğim kuru fasulyenin lezzeti beni benden aldı.

Yemekten sonra sütlacın üzerine tel kadayıf, onun da üzerine kıyılmış fındık dökülerek hazırlanan "turbo" tatlısı tam bir enerji bombası. Kuru fasulye ve turbo tatlısı için mekan önerisi Lale Lokantası.

Kavurma Rize'de önereceğim bir başka lezzet. Buranın ünlü kavurmasını yemeden dönülmez, gerçekten çok ama çok lezzetli. Tadı damağınızda kalacak. Mekan önerisi Rize Liman Lokantası ve Lale Lokantası

Yörenin üzümlerinden ve mısır unundan yapılan bir tatlı olan pepeçura muhallebi kıvamında ve evde de rahatlıkla hazırlanabilir. Mekan önerisi Evvel Zaman Yöresel Yemek ve Kültür Evi Rize.

Rize'de yaylalarda inek sütünden sütlaç yapan yerlerde köy evlerinde sütlaç yemeden dönülmez. Mekan tavsiyesi Sal Yaylası’nda bulunan Pilinç Köy Evi.

RİZE'DE PASTACILIK

Rize-Hemşin bölgesinin Türkiye'nin pastacılık ve fırıncılık tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu biliyor muydunuz? Hemşinliler zamanında Karadeniz'in yakınlarında bulunan ülkelere gitmişler ve gittikleri ülkelerde pastacılık öğrenip Türkiye'nin dört bir yanında ekmek ve pasta fırınları açmışlar. İstanbul, Ankara ve İzmir'in önde gelen pastanelerinin sahipleri hep Hemşin kökenlidir.

Bir başka yazıda görüşmek üzere,

Sağlıkla ve Lezizz kalın…