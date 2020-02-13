Aşk dolu bir lezzet: Muffin

Aşıkları buluşturan 14 Şubat Sevgililer Günü, değişken hava koşullarına rağmen bu yıl da hem evlerde hem de dışarıda oldukça renkli geçecek gibi görünüyor. Bu keyifli günü evde geçirmek isteyenler için hem yumuşacık hem de kolay bayatlamayan muffin'lerle karşınızdayım. Güzel bir yemeğin sonrasında sevdiğinin gönlünü mutlu etmek isteyenleri mutlaka bu tarifi denemeye davet ediyorum. Hanımların olduğu kadar erkeklerin de rahatlıkla yapabileceği bu basit kek eşliğinde, eşiniz ya da sevgilinizle koyu bir muhabbete dalabilirsiniz. Yanında da çayınız oldu mu bence işlem tamamdır. 😊

Cupcake’lerle sıklıkla karıştırılan muffin’ler, aslında hem tatlı hem tuzlu çeşitleriyle kendini cupcake’lerden ayırıyor. Meyvelisi, çikolatalısı hatta tuzlu haliyle otlusu dahi yapılabiliyor. Muffin’lerin iyi kabarmış olanı makbulken aynı zamanda kendince bir ağırlığa da sahip olması gerekiyor. Bir iki püf noktasıyla gayet güzel sonuçlara ulaşabileceğiniz bu küçük keklerin malzemelerini mutlaka oda sıcaklığında hazır bulundurmanız önem taşıyor. Sıvıları ve katıları ayrı ayrı kaplarda karıştırarak birleştirmekse tarifin ikinci püf noktasını oluşturuyor. Tüm malzemeleri birleştirdikten sonra çok fazla karıştırmanız ve harcı kalıplara çok fazla dökmemeniz gerekiyor.

Muffin’leri yaparken kağıt kalıplar kullanabileceğiniz gibi, silikon ya da kek kalıpları da kullanabilirsiniz. Küçük keklerinizi pişmesi için fırına attıktan sonra, yanlarına ufak bir kabın içerisinde su koyarsanız kekinizin yumuşacık olduğunu göreceksiniz. Pişerken kokusuna kapılıp kendinizi kaybetmeyin, piştikten sonra zaten hepsi sizin. 😊

Porsiyon olması nedeniyle daha çok tercih edilen muffin’ler, bu özel günün hatırına kalp şeklindeki kalıplarda yapılırsa daha bir can alıcı oluyor. Tüm okurlarımın 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlarım. Afiyet olsun!

Malzemeler:

250 gram un

100 gram şeker

100 gram sıvı yağ

100 gram süt

20 gram tuzsuz fıstık içi

25 gram kakao

10 gram kabartma tozu

5 gram vanilya

1 tatlı kaşığı limon

1 adet yumurta

30 gram çikolata parçacıkları

Üzeri için:

10 gram çikolata parçacıkları

Yapılışı:

Yumurtayı bir kaba alıp, üzerine azar azar şekerini ekleyin ve karıştırın. Önce limon suyunu ilave edin ve tekrar karıştırın. Daha sonra sütü ve sıvı yağı ekleyerek çırpın. Tüm malzemeler iyice karışıncaya kadar çırpmaya devam edin. Unu, bir elek yardımıyla topaklanmaması için eleyin. Üzerine kabartma tozunu ve vanilyayı ilave ederek karıştırın. Son olarak çikolata parçalarını ve fıstıkları da içine ekleyin. Kullanacağınız kek kalıplarını yağlayın. Bir kaşık yardımıyla harcı kalıplara dökün ve üzerine çikolata parçalarını serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekler kabarana kadar pişirin. Fırından çıkardığınız kekleri dilediğiniz şekilde süsleyerek, servise hazır hale getirin.

Not: Bu tariften 12 adet kalp muffin çıkıyor.

Haftanın İpucu: Köfte ya da poğaça gibi hamur işleri yaparken içlerinde hava kabarcığının kalmaması gerekiyor. Pişme sırasında bu boşlukların büyümesini engellemek için hamuru ya da köfteyi yoğurduktan sonra tezgahın üzerine vurmanız kabarcıkların kaybolmasını sağlayacaktır.