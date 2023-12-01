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Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 01.12.2023 - 13:17 | Son Güncelleme:

Fırında karnabahar tarifi

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Fırında karnabahar tarifi

Lokum gibi yumuşacık fırında karnabahar tarifine bayılacaksınız.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

1 orta boy karnabahar
1 su bardağı yoğurt
2 adet yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı un
200 g taze kaşar
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber

 

Kullanılan ürünler; 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

Fırında karnabahar tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

 

  1. Öncelikle karnabaharları parçalara ayırın.
  2. Taze kaşar peyniri ise rendeleyin.
  3. Ardından Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerde karnabaharları haşlayın.
  4. Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine yumurta, yoğurt, un, sıvı yağ, tuz ve pul biberi ekleyip karıştırın.
  5. Haşlanmış karnabaharları hazırladığınız sosla harmanlayın.
  6. Sosladığınız karnabaharları borcama dizin.
  7. Üzerine ise rendeleğiniz kaşar peynirini, karnabaharların her yerine serpin.
  8. Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da peynirler eriyip üstü kızarıncaya kadar pişirin.
  9. Fırında karnabahar yemeğiniz hazır.

Afiyet Olsun!

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