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Fırında karnabahar tarifi
Lokum gibi yumuşacık fırında karnabahar tarifine bayılacaksınız.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 orta boy karnabahar
1 su bardağı yoğurt
2 adet yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı un
200 g taze kaşar
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
Fırında karnabahar tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Öncelikle karnabaharları parçalara ayırın.
- Taze kaşar peyniri ise rendeleyin.
- Ardından Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerde karnabaharları haşlayın.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine yumurta, yoğurt, un, sıvı yağ, tuz ve pul biberi ekleyip karıştırın.
- Haşlanmış karnabaharları hazırladığınız sosla harmanlayın.
- Sosladığınız karnabaharları borcama dizin.
- Üzerine ise rendeleğiniz kaşar peynirini, karnabaharların her yerine serpin.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da peynirler eriyip üstü kızarıncaya kadar pişirin.
- Fırında karnabahar yemeğiniz hazır.
Afiyet Olsun!
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