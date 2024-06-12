Modadan salataya...

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Cemiyetin tanınmış ismi Deniz Berdan, moda markasıyla bir hayli popüler olmuş, ünü sınırları aşmıştı. Bir süredir ailesiyle birlikte Londra’da yaşayan Berdan, hobisi olan sağlıklı beslenmeyi işi haline getirdi! Deniz Berdan, kariyerine yeni bir yön vererek Londra’da bir salata barı açıyor. ‘People Pleaser Salad’ adı altında kurduğu yeni markasıyla, geniş malzeme çeşitleri ve lezzetli soslarıyla dikkat çekecek bir salata barı zinciri kurmayı hedefliyor.

İlk dükkânını 15 Temmuz’da White Cross Street’te açacak olan Berdan, bu projeyle sağlıklı yaşam tutkunlarının ilgisini çekmeyi planlıyor. Merak edip konuştum Deniz Berdan’la… Berdan, uzun süredir yemekle iç içe bir isim zaten. Sağlıklı beslenmeye ise çok önem veriyor. “Harika bir salata barı zincirinin ilk dükkânını açıyoruz” diyerek yeni girişimi hakkındaki heyecanını dile getirdi.

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Eğer her şey yolunda giderse, birkaç yıl içinde Londra’da 10 dükkâna ulaşmayı hedefleyen Berdan, moda dünyasındaki başarısını gıda sektöründe de sürdürmeyi amaçlıyor. Deniz Berdan’ın ‘People Pleaser Salad’ markasıyla başlattığı bu yenilikçi girişim, sağlıklı ve lezzetli salatalarıyla Londra’da yeni bir trend yaratmaya aday.

Bu yaz düğün var!

Cemiyetin ünlü çifti Burcu Erçil ve Mehmet Yayla, ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıyor. Geçtiğimiz yılbaşında nişanlanan çift, haziran ayında aile arasında gerçekleşecek bir törenle Çırağan Sarayı’nda nikâh masasına oturacak.

Geçtiğimiz yazdan beri birlikte olan ve evlilik yolunda ilk adımı atan Burcu Erçil ve Mehmet Yayla, aileleriyle birlikte bu özel anı paylaşacaklar. Çift, nikâh töreninin ardından, ağustos ayında ise Bodrum’da büyük bir düğün daveti vererek mutluluklarını dostları ve sevdikleriyle kutlayacak.

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Şimdi İzmir’de

Prada, İzmir İstinye Park Alışveriş Merkezi’nde yeni bir butik açtı. Toplam 330 metre kare alandan oluşan butikte kadın ve erkek koleksiyonları yer alıyor. Yeni butiğin konsepti, markanın klasik logosunu öne çıkaran yeşil üçgen şekilli çapraz çizgilerle ve arka ışık ile desteklenmiş parlak ve muhteşem bir görünüş ile sergileniyor.

Bu tasarım, girişi, geniş ve şeffaf pencereleri çevreleyerek göz alıcı bir alan sunuyor. Zemin katta yer alan butik, hazır giyim, deri ürünler, ayakkabı ve aksesuarları kapsayan hem erkek hem de kadın koleksiyonlarından oluşan kapsamlı bir seçki sunuyor.

‘Arap Popun Kraliçesi’ geliyor

Lübnanlı pop müziği ikonu Nancy Ajram, 21 Haziran’da İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda konser verecek. Spotify tarafından “Arap Popun Kraliçesi” olarak adlandırılan sanatçının konseri, müzikseverler için bir şölen olacak. Nancy’nin güçlü vokalleri ve enerjik sahne performansları, tanınmış eserlerinden “Ya Tabtab” ile dinleyicilerini romantizmin doruklarına çıkaracak.

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