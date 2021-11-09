'Tülin Şahin, Özcan Deniz’leşiyor farkında değil'

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Orkun Ün yazdı: Bu da bir babanın çığlığı

Manken Tülin Şahin ile çocuğunun babası Pedro de Noronha’nın çıkmaza girmiş bir ilişkileri var.

Maalesef yine arada bir çocuk kalıyor, o çocuk anne ve babasının günahlarını daha ufacık yaşında çekmeye başlıyor.

Benzerlerinin aksine onların ilişkisinde mağdur bir anne yok, bu sefer mağdur bir baba var.

Hafta sonu 2 yaşına giren kızı Siena’nın doğum gününü kutladı Tülin Şahin. Uzun süredir olduğu gibi doğum gününde de göstermedi kızını babasına.

Baştan sona ilginç bir doğum günü kutlamasaydı.

Çocuklar yoktu partide. Onların yerine Şahin’in arkadaşları vardı. Mesela Hadise...

Ünlü şarkıcı yakın arkadaşı Tülin Şahin’i yalnız bırakmadı.

Tüm bunları sosyal medyadan gören baba Pedro, duygusal bir mesaj paylaştı kızı için, aslında o mesaj tam bir “Kızım sana söylüyorum annesi sen anla” mesajıydı.