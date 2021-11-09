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'Tülin Şahin, Özcan Deniz’leşiyor farkında değil'

#Tülin Şahin#Pedro Maria Prego Do Carmo De Noronha#Özcan Deniz
Tülin Şahin, Özcan Deniz’leşiyor farkında değil
Orkun Ün

Manken Tülin Şahin'in Portekizli iş insanı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha'dan dünyaya gelen kızı Siena Leyla iki yaşına bastı. Şahin, kızının yeni yaşını sürpriz bir parti ile kutladı. Siena'yı görebilmek için İstanbul'a gelen Pedro De Noronha partiye katılamayınca duruma sosyal medya hesabında isyan etti. İkili arasında yaşanan gerilimi Kelebek yazarı Orkun Ün köşesine taşıdı...

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Orkun Ün yazdı: Bu da bir babanın çığlığı

Manken Tülin Şahin ile çocuğunun babası Pedro de Noronha’nın çıkmaza girmiş bir ilişkileri var.
Maalesef yine arada bir çocuk kalıyor, o çocuk anne ve babasının günahlarını daha ufacık yaşında çekmeye başlıyor.
Benzerlerinin aksine onların ilişkisinde mağdur bir anne yok, bu sefer mağdur bir baba var.
Hafta sonu 2 yaşına giren kızı Siena’nın doğum gününü kutladı Tülin Şahin. Uzun süredir olduğu gibi doğum gününde de göstermedi kızını babasına.
Baştan sona ilginç bir doğum günü kutlamasaydı.
Çocuklar yoktu partide. Onların yerine Şahin’in arkadaşları vardı. Mesela Hadise...
Ünlü şarkıcı yakın arkadaşı Tülin Şahin’i yalnız bırakmadı.
Tüm bunları sosyal medyadan gören baba Pedro, duygusal bir mesaj paylaştı kızı için, aslında o mesaj tam bir “Kızım sana söylüyorum annesi sen anla” mesajıydı.

Tülin Şahin, Özcan Deniz’leşiyor farkında değil


“Doğum günün annenin ünlü arkadaşları ile bir fotoğraf çekimi gibi gözüküyordu, pastanı yaptırdığı markanın ve organizasyonu düzenleyen şirketin tanıtımı gibi duruyordu partin” dedi baba Pedro.
Haklı değil mi adam?
Bir çocuk doğum gününü arkadaşlarıyla, ailesiyle birlikte kutlamaz mı? Bunları sordu Pedro ve “Senin için savaşmaktan vazgeçmeyeceğim, çocuklar kimsenin pazarlama aracı olmamalıdır” diye de bitirdi sözlerini.
Anladığıma göre, müthiş bir algı operasyonu yürütüyor Tülin Şahin ve bu operasyonda başarılı da oluyor.
Babayı haksız çıkarmak bazen çok kolay, bunu kullanıyor.
Adam hem yabancı, hem erkek. Nasıl olsa kimse beni suçlamaz düşüncesiyle saldırıyor ama bunu yaptıkça Özcan Deniz’leşiyor farkında değil...
Ben bu olayda bir erkeğin, bir babanın çaresizliğinden başka hiçbir şey görmüyorum.

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#Tülin Şahin#Pedro Maria Prego Do Carmo De Noronha#Özcan Deniz

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