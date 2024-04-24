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Ünlü çiftin ayrılık kavgası bitmek bilmiyor: Kocam ondan fazla para kazanmamı hazmedemedi!

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#Brittany Cartwright#Jax Taylor#Ayrılan Ünlü Çiftler
Ünlü çiftin ayrılık kavgası bitmek bilmiyor: Kocam ondan fazla para kazanmamı hazmedemedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 10:46

Birlikte kamera karşısına geçtikleri şovla tanınan televizyon yıldızı ünlü çift bir süredir giderek tatsızlaşan ayrılık süreçleri ve giriştikleri kavgalarla gündemde…

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Üstelik bu süreç kurdukları yuvayı taçlandıran oğullarına bir kardeş istediklerini ve ailelerini büyütmeyi planladıklarını açıkladıktan sonra başladı…

ÖNCE AYRILDIK DEDİLER SONRA BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM ETTİLER

Vanderpump Rules adlı programla tanınan 35 yaşındaki Brittany Cartwright ile 44 yaşındaki kocası Jax Taylor önce ayrıldıklarını açıkladı sonra da aynı çatı altında yaşamaya devam ettiklerini söyleyerek kafaları karıştırdı.

Ünlü çiftin ayrılık kavgası bitmek bilmiyor: Kocam ondan fazla para kazanmamı hazmedemedi
Brittany Cartwright ve Jax Taylor çifti son aylarda yaptıkları ayrılık açıklaması ve sonrasında giriştikleri kavgalarla gündemde

Kısa bir süre önce araları limoni olsa da oğullarının doğum günü için bir araya gelip birlikte mutlu aile pozları veren ünlü ikili son birkaç aydır sürekli birbirlerini suçladıkları açıklamalarla gündemden düşmüyor.

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İHANET SÖYLENTİLERİ ÇIKMIŞTI

İkiliyle uzun süredir tanışan ve aynı yapımda rol alan oyuncular Jax Taylor'ın karısı Brittany Cartwright’ı aldattığını hatta bu ihanet söylentilerinin uzun süredir herkesin dilinde olduğunu ve bilindiğini söylediler.

Ünlü çiftin ayrılık kavgası bitmek bilmiyor: Kocam ondan fazla para kazanmamı hazmedemedi

Brittany Cartwright ve Jax Taylor bu aldatma söylentileri hakkında sessiz kalsalar da birbirleri ve ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor.

ASIL MESELE PARA MIYDI?

Daha önce evliliklerinin çok mahrem kısımları hakkında bile sırlarını ifşa eden Brittany Cartwright bu kez de kendisi kocası Jax Taylor'dan daha fazla para kazanmaya başlayınca bunun evliliklerini sarstığını itiraf etti.

Brittany Cartwright, kocası Jax Taylor'dan daha fazla para kazanmaya başladığında sürekli para yüzünden kavga etmeye başladıklarını söyledi.

Ünlü çiftin ayrılık kavgası bitmek bilmiyor: Kocam ondan fazla para kazanmamı hazmedemedi
Brittany Cartwright kocasının onu kendisinden daha çok para kazandığı için kıskandığını ve bunun aralarındaki ilişkiyi zedelediğini söyledi

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"ONDAN FAZLA PARA KAZANIYORUM DİYE KISKANDI"

“Jax ve ben ne zaman daha fazla para kazanmaya başlasak, bunun onun için bir değişim olduğunu söyleyebilirim. Sırf bu yüzden bile çok kavga ediyorduk” diyen ünlü oyuncu Jax Taylor'ın bir erkek olarak “eski kafalı” davrandığı için itiraf etmese de bu para meselesine bozulduğunu anlattı.

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Kocasının egosunun bu yüzden yara aldığını söyleyen Brittany Cartwright daha önce de çocukları olduktan sonra aralarındaki tutkunun azaldığını ve yatak odalarının giderek hareketsiz ve aşksız kalmaya başladığını söylemişti.

Ünlü çiftin ayrılık kavgası bitmek bilmiyor: Kocam ondan fazla para kazanmamı hazmedemedi

AŞKIN ATEŞİ SÖNDÜ... ARALARINDA TUTKU KALMADI

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Aralarındaki bu durumun ilişkilerine zarar verdiğini söyleyen Cartwright, kocasını yeterince olgun olmamakla da suçlamış ve “Yeni yürümeye başlayan çocuğuma bakıyorum ve aynı zamanda Jax Taylor adında başka bir yürümeye başlayan çocuğa da bakıyorum, çünkü temelde ev için her şeyi ben yapıyorum” demişti.

Ünlü çiftin ayrılık kavgası bitmek bilmiyor: Kocam ondan fazla para kazanmamı hazmedemedi
Jax Taylor karısının kazandığı parayı kıskanmadığını ancak onun kendisini parayla ezmeye çalıştığını iddia etti

"PARAYI KISKANMADIM, PARAYLA BENİ EZDİ"

Bir süredir ayrı yaşadığı eşinin eleştirilerinin hedefinde olan Jax Taylor ise bu para meselesi için sadece onun kazancını kıskanmadığını, Brittany Cartwright’ın kazandığı bu parayla kendisini ezmeye çalıştığını ve sorunun bu olduğunu söyledi.

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Cartwright, şubat ayında Taylor'la birlikte yayınladıkları podcast'te ayrıldıklarını duyurmuştu. Ayrılık açıklamasında “Evet, genel olarak evlilikler çok zordur ve geçtiğimiz yıl özellikle zor bir yıl geçirdim” diyen ünlü oyuncu “Jax ve ben ayrı zaman geçiriyoruz ve ruh sağlığım için biraz zaman ayırmak amacıyla başka bir eve taşınma kararı aldım” sözleriyle evlerini de ayırdıklarını söylemişti.

Ünlü çiftin ayrılık kavgası bitmek bilmiyor: Kocam ondan fazla para kazanmamı hazmedemedi
Ünlü çift geçtiğimiz günlerde oğullarının doğum gününü kavgalı olsalar da bir araya gelerek kutlamıştı

BÜYÜK AŞK 9 YILDA BİTTİ

Bu açıklamadan sonra hâlâ aynı çatı altında yaşadıklarını itiraf eden Brittany Cartwright ve Jax Taylor henüz boşanma davası açmadılar. Ekran önünde tanışan ünlü çift 2015’ten beri devam eden ilişkilerini 2019’da nikah masasına taşımış, düğünleri de televizyon ekranlarından yayınlanmıştı.

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Ünlü çiftin ayrılık kavgası bitmek bilmiyor: Kocam ondan fazla para kazanmamı hazmedemedi

2021’de oğulları doğan karı koca dışarıya karşı mutlu mesut bir portre çizerken ilişkileri bir anda bitti.

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#Brittany Cartwright#Jax Taylor#Ayrılan Ünlü Çiftler

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